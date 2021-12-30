鄧俊杰涉未付購亞視股份尾數被追討6010萬
文章日期：2021年12月30日 15:35
亞洲電視（0707）股東、前聯席主席兼非執行董事鄧俊杰因涉及出售手上亞洲電視持股，捲入錢債官司。從事地產及金融投資行業的謝兆凱日前入稟高等法院指，鄧俊杰與他在2020年5月25日達成買賣協議，鄧擬以作價8460.54萬元，向他購入亞視2.32億股，但是因為鄧俊杰違約未能支付6010.54萬元尾數，因此展開追討。
根據謝、鄧之間的協議，鄧在購入謝手上的亞視股份時，按約會在去年7月底前先支付4960.54萬元。鄧氏然後自去年8月1日起分10個月，每月分期支付350萬元至今年5月31日，總額共3500萬元。鄧氏為履行協議，在去年7月31日至今年5月31日共向謝氏交付11張支付交易尾數的支票，總值8460.54萬元，及在違約時向謝氏賠償。不過，當謝氏在去年8月12日及今年6月3日，到匯豐銀行兌換其中4張總值達6010.54萬元的支票，因此涉案戶口結束為由，遭到彈票。
同時，謝氏指，鄧俊杰未能夠按協議在去年7月31日前，支付首筆收購股份款項4960.54萬元，亦未能夠支付第8至10期分期支付款項共1050萬元，因此共拖欠他購股款項共6010.54萬元，據此他入稟向鄧俊杰追討有關款項、利息及堂費。
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