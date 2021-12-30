根據謝、鄧之間的協議，鄧在購入謝手上的亞視股份時，按約會在去年7月底前先支付4960.54萬元。鄧氏然後自去年8月1日起分10個月，每月分期支付350萬元至今年5月31日，總額共3500萬元。鄧氏為履行協議，在去年7月31日至今年5月31日共向謝氏交付11張支付交易尾數的支票，總值8460.54萬元，及在違約時向謝氏賠償。不過，當謝氏在去年8月12日及今年6月3日，到匯豐銀行兌換其中4張總值達6010.54萬元的支票，因此涉案戶口結束為由，遭到彈票。

同時，謝氏指，鄧俊杰未能夠按協議在去年7月31日前，支付首筆收購股份款項4960.54萬元，亦未能夠支付第8至10期分期支付款項共1050萬元，因此共拖欠他購股款項共6010.54萬元，據此他入稟向鄧俊杰追討有關款項、利息及堂費。

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