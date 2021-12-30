該集團指，今次完成發行新一批內資股及H股後，公眾持股量由原先的32.42%，降至只有18.23%，並獲聯交所授出豁免公眾持股量規定至明年8月31日。其考慮將盡快安排若干數量的內資股轉換為H股，並在聯交所流通，令公眾持股量恢復至最少25%。待滿足復牌條件前，其會繼續將股份停牌。

完成發行股份股份後，華融的新股東除中信集團之外，尚包括中保融信基金、另一國企資產管理公司信達（1359）、工銀投資及中國人壽集團，分別在華融持有擴大後股本18.08%、4.89%、2.44%及2.44%。有別其他華融新股東，中國人壽集團持有的華融股份全數為H股。

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