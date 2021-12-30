華融完成發新股融資420億元人民幣 中信成第二大股東
文章日期：2021年12月30日 22:28
華融資產管理（2799）公布，於今天完成發行近392.16億股內資股及近19.61億股H股，集資總額達419.99億元（人民幣、下同），扣除相關發行費用後將全部用於補充核心一級資本。當中中國財政部持股由原先的57.02%，攤薄至27.76%；中信集團則以持股23.46%，一躍成為華融第二大股東。
該集團指，今次完成發行新一批內資股及H股後，公眾持股量由原先的32.42%，降至只有18.23%，並獲聯交所授出豁免公眾持股量規定至明年8月31日。其考慮將盡快安排若干數量的內資股轉換為H股，並在聯交所流通，令公眾持股量恢復至最少25%。待滿足復牌條件前，其會繼續將股份停牌。
完成發行股份股份後，華融的新股東除中信集團之外，尚包括中保融信基金、另一國企資產管理公司信達（1359）、工銀投資及中國人壽集團，分別在華融持有擴大後股本18.08%、4.89%、2.44%及2.44%。有別其他華融新股東，中國人壽集團持有的華融股份全數為H股。
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