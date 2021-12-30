順騰指出，其將利用石家莊以嶺藥業目前在內地直接涵蓋的10萬家藥房，及經中間商能夠涵蓋的30萬家藥房，進行線下銷售。同時，其將協助石家莊以嶺藥業在港為若干產品提交產品註冊。在 取得註冊批文時，其將優先取得有關產品於香港之獨家經銷權利，並經目前在香港的策略合作分銷代理店舖夥伴總共約550家實體門店、與約50個有駐店促銷員的專櫃為基礎，協助石家莊以嶺藥 業註冊及銷售產品。

順騰擬與石家莊以嶺藥業，在港合作建立醫療服務中心，透過結合中國內地的醫療資源，包括利用石家莊以嶺藥業現有人員及醫生，透過遠程醫療，在港推廣中醫服務，並提供服務予香港市民，服務範圍包括跨境遠程醫療服務、現場醫療諮詢及診斷服務、中藥處方及配藥服務。

其他報道

美上周首領失業救濟降至19.8萬人 低過預期

匯豐獲監管批准全資擁有國內匯豐人壽

滴滴上季虧損306億人幣 阿里張勇辭任董事

HK Express開辦新航線 直飛新加坡

大和：料貴賓廳將來佔賭收5至10%

「香港增長組合」增5匿名合夥人 介紹增大灣區經驗 未提管千億資產

強積金總資產值1.17萬億按年增6% 積金局就積金易介面展諮詢

人行鄒瀾：項目併購是內房化解風險的有効手段 有助推動結構性調整

金管局指氣候轉變會削弱銀行資本實力

證監會斥遠大打擊洗錢等不力 吊銷負責人牌照八個月

瑞房相隔八年重新委任行政總裁

英皇6.88億賣筲箕灣舊樓項目 料賺逾2億

恒大汽車恒馳5據報今日提前下線

安踏體育30周年慶 派中期特別息每股30分

財匯局：一上市公司核數師未適當計量承兌票據收益 已轉介公會跟進

恒指升25點 北水續休 成交不足700億 新股全升 泉峰升28%