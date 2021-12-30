御藥堂母企順騰與以嶺藥業拓跨境電商及線下業務
文章日期：2021年12月30日 22:51
經營御藥堂的順騰控股（0932）宣布，與石家莊以嶺藥業訂立合作框架協議，進行潛在業務合作，合作框架協議為期兩年。據此，石家莊以嶺藥業將透過跨境電子商貿平台，引進順騰的產品到內地進行經銷，並協助其於內地提交國內產品註冊，並在取得註冊批文時，石家莊以嶺藥業將成為其產品於內地的銷售代理。
順騰指出，其將利用石家莊以嶺藥業目前在內地直接涵蓋的10萬家藥房，及經中間商能夠涵蓋的30萬家藥房，進行線下銷售。同時，其將協助石家莊以嶺藥業在港為若干產品提交產品註冊。在 取得註冊批文時，其將優先取得有關產品於香港之獨家經銷權利，並經目前在香港的策略合作分銷代理店舖夥伴總共約550家實體門店、與約50個有駐店促銷員的專櫃為基礎，協助石家莊以嶺藥 業註冊及銷售產品。
順騰擬與石家莊以嶺藥業，在港合作建立醫療服務中心，透過結合中國內地的醫療資源，包括利用石家莊以嶺藥業現有人員及醫生，透過遠程醫療，在港推廣中醫服務，並提供服務予香港市民，服務範圍包括跨境遠程醫療服務、現場醫療諮詢及診斷服務、中藥處方及配藥服務。
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