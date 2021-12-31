資料顯示，遭召回的車型年份從2014年至2021年不等，當中包括35.63萬輛於2017年至2020年間出產的Model 3，以及11.9萬輛由2014年至2021年間出產的Model S；召回數目接近特斯拉2020年全球銷售量50萬輛。

特斯拉昨天收報1070.34美元，跌1.5%。

另外，國家市監局今天公布，特斯拉召回19.97萬輛Model S和Model 3，因為涉及車輛可能存在前備箱鎖閂與鎖扣的對齊位置稍微偏後的情況，有機會增加發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。

資料顯示，特斯拉分別召回19697輛部分進口Model S電動汽車，生產日期在2015年1月21日至2020年11月18日期間；35836輛部分進口Model 3電動汽車，生產日期在2018年10月4日至2019年11月20日期間；及144208輛部分國產Model 3電動汽車，生產日期在2019年10月14日至2020年12月27日期間。

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