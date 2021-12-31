金管局：11月底人民幣存款升4.1%至8687億 創逾6年新高
文章日期：2021年12月31日 16:36
金管局公布，香港人民幣存款升4.1%，於2021年11月底為8687億元人民幣，是自2015年9月底逾8953億元人幣規模後新高。
跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為6066億元人民幣，而10月份的數字為4,987億元人民幣。
11月份認可機構的存款總額升0.6%。其中港元存款微跌0.1%，外幣存款升1.4%。由年初截至11月底計，存款總額及港元存款分別升4.2%及2.2%。
11月份貸款與墊款總額沒明顯變動，由年初截至11月底計則升4.7%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）升0.2%，在香港境外使用的貸款則跌0.5%。今年11月，年率化貸款增長為-0.3%，年初至11月年率化增長為5.1%，金管局指出，今年10月底和11月底之間沒有顯著的IPO活動。
由於港元貸款升而港元存款跌，港元貸存比率由10月底的84.9%，升至11月底的85.7%。
11月份港元貨幣供應量M2及M3皆沒明顯變動，與去年同期比較則分別升1.9%及1.8%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升2.0%，與去年同期比較則上升6.1%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份同時升0.8%，與去年同期比較皆升2.9%。
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