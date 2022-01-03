融創服務指，由去年10月7日各方訂立股份轉讓協議後，第一服務控股關聯方當代置業（1107）發生流動性問題，對第一服務控股來自當代置業業務的可實現性與可持續性、及對當代置業應收款項的可收回性，均直接造成了重大不確定性。

融創服務指，基於上述情形，公司與控股股東賣方就交易對價根據實際情況變化進行的調減、及交易安排的相應調整等事項共同進行了協商，經協商調整後的正式協議控股股東賣方已書面表達無異議。然而，控股股東賣方於2021年12月31日突然推翻雙方就交易對價及相關交易安排已達成的共識，最終導致正式協議無法於最後終止日完成簽署。

融創服務去年11月1日宣布，以8.43億元收購第一服務32.22%。

融創服務收報6.96元，跌12.4%；當代置業仍停牌，停牌前報0.38元；第一服務仍停牌，停牌前1.3元。融創中國（1918）報10.66元，跌9.5%。

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