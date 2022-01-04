劉玉瑤將負責港交所的人力資源職能，領導公司在香港、中國內地和國際的人力資源專業團隊。劉玉瑤將於1月10日履新，向港交所行政總裁歐冠昇滙報，並將加入集團的管理委員會。

劉玉瑤在此之前為香港保誠保險首席人力資源總監，亦曾出任香港的紐約人壽國際 - 亞洲、紐約及香港的美國國際集圑，以及東京的保誠保險出任人力資源職位。

前集團人力資源主管蔡家聰將留任香港交易所擔任顧問直至3月31日，並計劃集團外其他發展。

歐冠昇表示，深信劉玉瑤深厚和廣泛的專業才能會為港交所帶來重要的貢獻，協助集團的業務發展。他並代表港交所感謝蔡家聰任內的貢獻。

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