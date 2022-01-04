保監局今日回應本報查詢時表示，知悉有保險公司近期改變商業策略，並通知部分投保人取消其承保的士保單及退回保費。

保監局指出，為確保市場穩定運作和避免對的士業及巿民造成影響，保監局較早前已聯繫香港保險業聯會及其他具相關經驗的保險公司擬定方案，讓的士車主可以有秩序地將受影響保單轉移至其他保險公司承保。

保聯行政總監劉佩玲表示，泰加承保約一萬部的士，而目前市場有逾四間保險公司，可以增加其市場份額，即使泰加全數退保，也有能力應付流出之的士保單，因此的士承保不成問題。承諾增加保險的公司，包括中銀集團保險、中國太平、中國太平洋和招商永隆，業界已向的士業提供資料，並設相關職員處理，因此的士業界無需緊張。

劉佩玲表示，若的士保單近日到期，通過這種臨時保單完成過渡。這些公司已向的士業界提供資料，並設相關職員處理，因此的士業界無需緊張。

保監局又指，鑒於是次特殊情況，相關保險公司同意向受影響投保人提供30日的按保方案，確保的士不會因為保單被取消而不獲保險保障。

保監局強調，一直與的士業界保持密切溝通，並已透過多個渠道，包括運輸署和香港的士業議會，將相關的資訊向業界發放（包括承保的士業務的保險公司聯絡資訊），供有需要的車主查詢。同時，保監局已調整及簡化安排，容許車行為更多保險公司代理業務，以便安排的士投保。

泰加保險去年11月表示不再承接的士保險的新單，當時更稱正考慮停止續保現有的士保單。泰加保險執行董事林烽曾經對本報指，的士保單是「賣一張蝕一張」，因為的士司機老齡化嚴重，事故風險較高。

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