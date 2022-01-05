港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 跌穿0.137% 見逾1個月低
文章日期：2022年1月5日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌0.64點子至0.13655%，是去年11月30日後最低，當日報0.10196%。對上一次連跌5日是2021年12月17日，當日拆息報0.19441%。
港元現報7.7929元升值11點子，曾貶值最多3點子，報7.7943元，亦曾升值最多14點子，報7.7926元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.52點子至0.05054%；1星期HIBOR跌0.25點子至0.06274%；2星期HIBOR跌0.4點子至0.07417%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.03點子至0.25411%；6個月期HIBOR跌0.05點子至0.32179%；12個月期HIBOR無升跌，報0.43464%。
美元指數現報96.231貶值0.031點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.10125%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0353%，連續4日收窄，利差是2021年11月30日後最低，當日差距為0.008%。
對上一次連續4日收窄，是2021年12月20日，當日利差報0.0902%。
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