SONY曾於2020 年的 CES 展示具備自動駕駛功能的電動車實驗車輛，由於汽車在安全方面的要求水準極高，因此該公司對於是否要走向事業化抱持審慎態度。而本屆CES，SONY亦展示出全新休旅款實驗車輛，若加上 2020 年公開的轎車款實驗車輛，共累計有兩款車。

SONY新款實驗車輛，在車身內外共搭載 40 個感測器，包含SONY擅長的影像處理晶片等，影音娛樂設備也則使用了SONY的音響技術。

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