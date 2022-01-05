SONY發展電動車業務 名為「Sony Mobility」 展出新車型
文章日期：2022年1月5日 12:02
SONY 社長吉田憲一郎在CES電子展上表示，為發展電動車業務，將於春天創設名為「Sony Mobility」的新公司，將把累積下來的汽車製造經驗，應用在未來的電動車研發，還有可能推出電動車產品。
SONY曾於2020 年的 CES 展示具備自動駕駛功能的電動車實驗車輛，由於汽車在安全方面的要求水準極高，因此該公司對於是否要走向事業化抱持審慎態度。而本屆CES，SONY亦展示出全新休旅款實驗車輛，若加上 2020 年公開的轎車款實驗車輛，共累計有兩款車。
SONY新款實驗車輛，在車身內外共搭載 40 個感測器，包含SONY擅長的影像處理晶片等，影音娛樂設備也則使用了SONY的音響技術。
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