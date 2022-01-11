該筆貿易融資為跨國成衣製造集團Epic Group安排，其業務範疇涵蓋設計、採購布料以至生產等整個供應鏈。該筆融資配合Epic Group營運資金和貿易週期所需，融資利率與多項可持續發展指標掛鈎，包括溫室氣體排放密度、淡水用量，以及普遍被大型製衣品牌用作評估供應商可持續表現的系統，即工廠環境管理模組（Higg Facility Environment Module）。

匯豐香港工商金融主管方嘯表示，愈來愈多企業以可持續供應鏈為一個主要發展目標，更重視產品生命週期對環境和社會的影響。作為Epic Group逾40年的銀行合作伙伴，該行支持過渡至淨零排放。

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