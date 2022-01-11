參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶，在去年11月至今年1月底新取用的貿易融資貸款亦可以獲延長90天。如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。如果同一筆貿易交易的貸款，自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

金管局表示，變種新冠病毒在全球多個地區迅速蔓延，為經濟前景帶來不明朗因素。同時，全球供應鏈持續緊張，亦令受疫情嚴重影響企業面臨較大壓力。有見及此，協調機制決定再次延長計劃下，貿易融資貸款還款期90天至今年4月底。至於計劃在今年4月底全面到期的後續安排，金管局和協調機制正整體考慮如何在顧及銀行風險管理需要和支援仍受疫情嚴重影響企業之間取得平衡。

協調機制對上一次在7月宣布貿易融資還款期延期90日，覆蓋去年8月至10月到期的貿易融資貸款，以及去年5月至7月底新取用的貿易融資貸款。「預先批核還息不還本」計劃於2020年5月起生效，共有約100家銀行參與，覆蓋約12萬家合資格企業客戶，計劃目前延長至2022年4月結束。在2020年5月至10月期間，有1.9萬間企業客戶參與計劃，參與率為16%，計劃在2021年5月展期後，參與客戶減少至3,500間，參與率為3%。

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