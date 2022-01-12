港元拆息普遍向下 1個月HIBOR由升轉跌
文章日期：2022年1月12日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.22點子至0.13542%，是1月10日後最低，當日報0.12821%。
港元現報7.7966元貶值11點子，曾貶值最多19點子，報7.7974元，亦曾升值最多3點子，報7.7952元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.57點子至0.09321%；1星期HIBOR升0.83點子至0.09714%；2星期HIBOR升0.83點子至0.09643%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.36點子至0.23964%；6個月期HIBOR跌0.32點子至0.31494%；12個月期HIBOR無升跌，報0.4325%。
美元指數現報95.56貶值0.064點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.104%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0314%，終止單日擴闊，利差是2022年1月10日後最低，當日差距為0.0242%。
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