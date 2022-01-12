泰加保險出招慢駛甚至停使，引來身邊朋友好奇，究竟誰是誰非，何故泰加會被指是自己設局引爆。看牌面泰加當然是以中小企攞正牌做生意，並引導輿論製造公眾恐慌，估計是想迫使當局就範，放生可能是資金運用或調動方面的疏漏過失。在外界眼中，當局接管縱然是後知後覺，但尚算是出師有名。

回想泰加上市之初，個別股評人大合唱吹捧，稱有當時得令的雲峰基金聯合創辦人蔡朝暉坐陣，即時又大講「互聯網+」下估會有科網錢私募大佬跟進，最重要當然是要有story，咁你知係咩公司啦。但後來不知什麼原因，這位「股壇猛人」就此離開了泰加，轉眼又竟然成為亞洲航空（AirAsia）主要股東。

作為雲峰基金的發起人（2010年），往後那幾年時間，蔡在資本市場裡也可謂風生水起，如魚得水。就是有那麼幾個本地證券界的名字，做些中間人角色，便令人覺得就連那些年的雙馬也要給點面子的。但好景不常，新經濟創科只配為國家服務，還不如ahead of the curve趁住個勢，直接到什麼新區當個聯絡官，虛銜都可以變實職。

泰加不保的士最終就自身難保，那Uber的承保問題又何曾受過正視？你去啟德郵輪碼頭上海洋光譜號、去機場亞博應援撐Anson Lo打低姜濤、去迪士尼酒店冬日staycation、去灣仔西班牙Tapas餐廳慶祝生日，有邊次唔係call Uber？但當然，你有政府司機接送就除外（兼除罩啦吓）。

洪為民三個字，近兩三年幾乎每逢有「大灣區x創科」的論壇呀、研討會呀、酒會呀，全部都會見得到洪的名字。報紙電視要做前海橫琴灣區訪問，一定會找他評論發言，彷彿是代言人甚至是代辦人。有些人就是這樣，一直是港人較為陌生，但在回歸多年後卻在不知不覺間冒出頭來，便好像洪為民，由創科起家靠灣區發圍，其起步活躍期也正好切合特區發展。

想來筆者與洪竟也有一面之緣，在工作場合看來其仍是表現謙厚⋯。而事實也證明，其作為聯絡官的表現很是稱職，能夠單憑一己之力，跨境誇獎前海大灣之餘，還可將半艘添馬艦由金鐘直使入竹篙灣，Greater Bay都變Penny’s Bay，絕非普通人可以想像的人脈網絡動員能力，當然也不是單靠內地記者口中所指洪「油嘴滑舌一副投機嘴臉」。

Having said that，如今小西北屯門失守、小上海北角高危，但你看西安兵馬俑式防疫，守得固若金湯、滴水不漏，全部送往高速公路天橋底自己看著辦，復加鍾南山一句「中國理論上已達一定程度群體免疫」。香港防疫卻因為一場洪門宴個個變政治送檢，更連累袁教授作為SARS英雄的科學家，都要跟防疫劇本殺進入角色扮演，在大眾眼中的形象都開始受到動搖。

與其說有人機警地刻意避席，不如話沒有被主力邀請更合乎情理。小圈子變成大圈子、權力遊戲閒變莊，不請自來又一大班朋友的朋友的朋友，便是官場文化、畀面派變異對最佳證明。一場Omicron官場現形記，識嘢、熟書、跟例的本地AO文官精英，雖然已宣誓效忠，但形同再一次被人孤立。

至於在疫情下仍始作「勇」者，曾經大力主張數字灣區的洪為民，本欄認為，其實一早便應該想到虛擬慶生！幫襯Sandbox一路向西買地並且連掃幾條橫街、幾十個門牌、幾百個舖位，順手由干諾道西115號買到155號， 說不定有不少私人處所可以任玩任唱 -「任何慶祝節目，只要見阿洪有份出現，你就知道這個活動必會變為業餘、不認真和像馬戲團。」2022年繼續適用。

久利生

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