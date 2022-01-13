迅銷首季純利升至63.7億 創同期歷史新高
文章日期：2022年1月13日 16:18
UNIQLO、GU母公司日本服飾零售商迅銷（6288）公布，截至去年11月底止，集團首個財季純利達935.92億日圓（約63.72億港元），較上個財年同期703.81億日圓升約33%，創同期歷史新高紀錄；每股盈利同樣按年升至914.87日圓。
迅銷期內收入錄6273.91億日圓（約427.26億港元），較上個財年同期6197.97億日圓微升1.2%；其中綜合經營溢利為1194.06億日圓（約81.32億港元），同比上漲5.6%。
按品牌劃分，UNIQLO季內收益達5261.72億日圓（約358.07億港元），按年微增2.27%；GU業務收益錄698.37億日圓，同比下跌8.7%；其他全球品牌業務收入則達307.21億日圓，較上個財年同期280.68億日圓升9.5%。
集團指，期內收入及盈利增長，主要由於UNIQLO在東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲等地區業務表現強勁；惟日本及大中華地區的UNIQLO和GU業務收益則錄得回落。
其他報道
Meta 反壟斷案上訴失敗 IG、WhatsApp 或面臨分拆