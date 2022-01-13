迅銷期內收入錄6273.91億日圓（約427.26億港元），較上個財年同期6197.97億日圓微升1.2%；其中綜合經營溢利為1194.06億日圓（約81.32億港元），同比上漲5.6%。

按品牌劃分，UNIQLO季內收益達5261.72億日圓（約358.07億港元），按年微增2.27%；GU業務收益錄698.37億日圓，同比下跌8.7%；其他全球品牌業務收入則達307.21億日圓，較上個財年同期280.68億日圓升9.5%。

集團指，期內收入及盈利增長，主要由於UNIQLO在東南亞、南亞及大洋洲地區、北美及歐洲等地區業務表現強勁；惟日本及大中華地區的UNIQLO和GU業務收益則錄得回落。

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