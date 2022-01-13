外圍下跌 恒指倒升27點 受制於100天線 匯控5連升再破頂
文章日期：2022年1月13日 16:22
美國通脹數據公布後，美期、亞股普遍向下，未有延續美股隔晚的升勢，恒指今早跟隨外圍高開159點後見全日頂，午後跌幅曾擴大至112點，競價時段由跌轉升，全日高低波幅272點。「ATM」拖累大市，友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）撐市。匯控再破頂，曾高見53.65元，是2020年2月27日54.8元後最高，連升5日。
恒指收市升27點或0.11%，報24429點，成交金額1363億元，較上日減少11.24%；國指跌10點或0.12%，報8602點。恒生科技指數收報5796點，跌1.75%。
藍籌32隻升，32隻下跌，0隻無升跌。中信（0267）升3.02%，收報8.53元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌7.81%，收報6.61元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報23.3元，升1.08%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報16.24元，跌10.67%。
恒指高位24561.48點，創去年11月25日後最高，但受制於100天線(24658.16點)；科指則受制於50天線(5973.46點)。
北水南下合計淨流入13.39億元，較上日減少74.69%，連續第7日流入，累計流入191.36億元，對上一次連續7日淨流入是2021年12月2日。南水北上合計淨流出5.85億元人民幣，終止單日流入。
午後消息股表現
澳門收緊入境檢測要求，濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報9.01元，跌3.12%；美高梅中國（2282）收報4.56元，跌4.6%；澳博（0880）收報4.99元，跌3.29%；永利澳門（1128）收報6.26元，跌2.64%；銀河娛樂（0027）收報40.65元，跌2.75%；金沙中國（1928）收報17.1元，跌2.84%。
Nuro推第三代純電動無人駕駛配送車，比亞迪（1211）負責整車開發。比亞迪收報260.4元，升0.31%。
融創（1918）：短期無配售新股、配售融創服務股份計劃。見52周低9.06元，收報9.13元，跌22.63%。
今早及隔晚消息股表現
海航科技投資（2086）復牌曾升43%，海航賣盤離場，廣東商人入主。創52周高，見1.62元，收報1.27元，升12.39%。
叙福樓（1978）黃傑龍：前線員工已提前加薪，將按計劃派新春獎金。收報1.02元，升0.99%。
禹洲（1628）徵求修改票據條款，若無法控制票據違約，將面對破產風險。收報0.67元，跌6.94%。
雲頂香港（0678）：MVWH破產引發27億美元融資交叉違約，復牌曾挫59.6%。收報0.32元，跌56.16%。
迅銷（6288）今公布季績。停牌。
希瑪眼科（3309）折讓9.7%配股，大股東持股降至55.4%。收報6.34元，跌11.7%。
融創中國（1918）折讓15.3%配股，籌45億。見52周低9.06元，收報9.13元，跌22.63%。
香港科技探索（1137）旗下HKTVmall：新增竹篙灣隔離中心派送點，訂滿100元免費送貨。。收報7.78元，跌0.77%。
華潤置地（1109）上月合同銷售升16%，去年全年賣樓收入增一成。收報35.85元，跌1.78%。
香港小輪（0050）擬參與醫學美容及醫療診所業務。收報6.45元，跌3.87%。
中石油發（0857）盈喜，料去年純利按年升最多3.9倍。收報3.89元，升1.83%。
惠理集團（0806）發盈警，料去年股東應佔合併純利削67%。收報3.84元，跌2.78%。
破頂股表現
破頂股包括，微博（9898）創上市新高，見273元，收報269.6元，升0.6%；A8新媒體（0800）創52周高，見0.42元，收報0.4元，跌2.44%；匯控（0005）創52周高，見53.65元，收報53.65元，升1.71%；神華（1088）創52周高，見20.25元，收報19.7元，升2.07%；新灃集團（1223）創52周高，見1.23元，收報1.2元，升10.09%；康師傅（0322）創52周高，見17元，收報16.46元，跌1.56%；海航科技投資（2086）創52周高，見1.62元，收報1.27元，升12.39%。
破底股方面
破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見3.12元，收報3.14元，跌4.85%；當代置業（1107）創上市新低，見0.174元，收報0.176元，跌6.38%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.61元，收報0.61元，跌1.61%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.12元，收報1.14元，跌7.32%；微泰醫療（2235）創上市新低，見19.3元，收報20元，跌2.68%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見19元，收報19.98元，升0.1%；順豐同城（9699）創上市新低，見12.92元，收報13.16元，跌6.4%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.66元，收報2.7元，跌8.16%；和譽（2256）創上市新低，見8.28元，收報8.48元，升2.05%；WAC（8619）創上市新低，見0.07元，收報0.072元，跌34.55%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.159元，收報0.159元，跌2.45%；環龍控股（2260）創上市新低，見1.08元，收報1.22元，無升跌；中駿集團（1966）見52周低1.71元，收報1.72元，跌6.01%；朗詩（0106）見52周低0.315元，收報0.33元，跌1.49%；IGG（0799）見52周低4.72元，收報4.73元，跌5.59%；心動公司（2400）見52周低33.35元，收報33.45元，跌7.08%；嚐高美（8371）見52周低0.82元，收報0.82元，跌2.38%；皇璽餐飲集團（8300）見52周低0.026元，收報0.031元，跌13.89%；融創中國（1918）見52周低9.06元，收報9.13元，跌22.63%；雄岸科技（1647）見52周低0.178元，收報0.179元，跌2.72%；凱知樂（2122）見52周低0.22元，收報0.23元，升0.88%；金鷹商貿（3308）見52周低6.2元，收報6.32元，跌0.16%；凱升控股（0102）見52周低0.125元，收報0.131元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，金匯（8160）收報0.062元，升14.81%；華融（2799）收報0.455元，升13.75%；海航科技投資（2086）創52周高，見1.62元，收報1.27元，升12.39%；明發（0846）收報0.475元，升11.76%；嘉里物流（0636）收報21.5元，升10.94%；培力控股（1498）收報0.94元，升10.59%；新灃集團（1223）創52周高，見1.23元，收報1.2元，升10.09%；雲智匯科技（1037）收報0.365元，升8.96%；太平洋航運（2343）收報3.23元，升8.75%；海亮國際（2336）收報0.116元，升8.41%；鷹瞳科技（2251）收報36.25元，升8.37%。
下跌異動股，包括，雲頂香港（0678）收報0.32元，跌56.16%；WAC（8619）創上市新低，見0.07元，收報0.072元，跌34.55%；易緯集團（3893）收報0.193元，跌28.52%；融創（1918）見52周低9.06元，收報9.13元，跌22.63%；超凡網絡（8121）平上市低位0.142元，收報0.155元，跌18.85%；恒大汽車（0708）收報3.46元，跌14.14%；網上車市（1490）收報0.74元，跌13.95%；皇璽餐飲集團（8300）見52周低0.026元，收報0.031元，跌13.89%；雅居樂（3383）見52周低3.65元，收報3.65元，跌13.3%；遠見控股（0862）收報0.2元，跌12.28%。
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