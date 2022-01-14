法案亦會加強對承批公司、參與博彩業活動人士及公司的資格審查和監管機制，包括釐清受審查對象的範圍，訂定審查適當資格的標準以及不具備適當資格的後果，藉此強化政府的監管手段。

此外，法案調升承批公司的資本金額至澳門元50億元，以確保幸運博彩的承批人具備足夠的財力；提升由澳門特區永久性居民出任的常務董事佔股比例至15%，並限制承批公司或其屬控權股東公司的上市流通股比例，使承批公司的業務與澳門建立更穩定的聯繫。

今次澳門政府公布修訂法案首要提到，明確制定本法律制度的主要目的，尤其包括經營娛樂場幸運博彩活動，必須在維護國家及澳門特區安全的前提下進行，以及促進澳門經濟適度多元及可持續發展。

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