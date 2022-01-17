恒指收市跌165點或0.68%，報24218點，成交金額1053億元，較上日減少12.13%，是1月3日699.81億元成交後最少；國指跌90點或1.06%，報8463點。恒生科技指數收報5724點，跌0.77%。

藍籌18隻升，40隻下跌，6隻無升跌。金沙中國（1928）升14.63%，收報21元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌8.14%，收報5.87元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報24.35元，升4.51%；跌幅最大的是微盟（2013）收報6.92元，跌5.85%。

恒指高於50天線(24005.08點)，受制於100天線(24644.58點)；科指高於10天線(5624.13點)、20天線(5606.19點)，受制於50天線(5950.29點)。

北水南下合計淨流入14.56億元，較上日減少61.39%，連續第9日流入，累計流入243.64億元，對上一次連續9日淨流入是2021年12月6日。南水北上合計淨流入17.07億元人民幣，較上日增加505.25%，連續第2日流入，累計流入19.89億元。

午後消息股表現

恒大（3333）：截至去年12月底全國復工率92.9%。收報1.62元，跌0.61%。

大灣區航空據報考慮向波音或空中巴士訂購18億美元飛機。國泰（0293）收報6.4元，升0.31%。

今早及隔晚消息股表現

UNIQLO母企迅銷（6288）擬開價逾6800萬年薪搶人才 人工高於創辦人柳井正。收報44.4元，升0.91%。

騰訊（0700）旗下騰訊遊戲：今年寒假未成年人最多玩14小時遊戲。收報465.6元，跌1.65%。

龍光（3380）上半年推南區利南道項目，新加坡項目今年交付，增強現金流。收報5.57元，跌4.95%。

德盈控股（2250）上市，定價2.05元。創上市新高，見2.77元，平上市低位2.05元，收報2.39元，升16.59%。

勝獅貨櫃（0716）發盈喜，去年料多賺38倍。創52周高，見1.23元，收報1.21元，升19.8%。

嘉道理家族擬增持大酒店（0045）至72.43%。收報7.95元，升19.55%。

安捷利實業（1639）獲溢價約15.2%提私有化，總代價近18億元。收報1.7元，升7.59%。

紫金礦業（2899）盈喜，料去年多賺1.4倍。收報9.77元，跌1.61%。

領展（0823）國內首個大型商場改造完工，耗資3.5億元。收報67.3元，升0.22%。

白濤出任中人壽（2628）黨委書記，料將被委任為董事長。收報13.46元，無升跌。

Bodibra母企海納星空科技（8297）與TikTok達成協議，拓網紅代理業務。收報0.475元，升7.95%。

澳門公布博彩法修訂，賭牌上限6個期限10年，禁轉批給。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報10元，升8.11%；美高梅中國（2282）收報5.27元，升12.13%；澳博（0880）收報5.44元，升5.02%；永利澳門（1128）收報7.19元，升9.77%；銀河娛樂（0027）收報45元，升7.02%；金沙中國（1928）收報21元，升14.63%。

港交所（0388）將SPAC納入市場波動調節機制。收報450.8元，跌0.44%。

六福集團（0590）上季同店銷售升幅收窄至45%。收報20.6元，跌0.72%。

招行（3968）去年純利按年增23.2%至1199.22億元人民幣。收報62.8元，升1.45%。

平保（2318）壽險去年原保費收入跌4%。收報60.65元，跌1.14%。

世茂集團（0813）去年全年合約銷售額跌一成。收報4.79元，跌3.82%。

五礦地產（0230）去年全年銷售額達260億人幣，超標一成。收報0.86元，升1.18%。

深圳控股（0604）發盈警，因恒大（3333）股權公允值大減60億。收報1.77元，跌2.21%。

HMVOD（8103）暫緩使用虛擬貨幣Funn Coin交易。收報1.6元，跌8.57%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見219.6元，收報210元，跌1.41%；德盈控股（2250）創上市新高，見2.77元，收報2.39元，升16.59%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.99元，收報8.84元，升2.08%；歌禮製藥（1672）創52周高，見5.1元，收報5元，升18.76%；飛思達科技（1782）創52周高，見0.75元，收報0.67元，升41.05%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.23元，收報1.21元，升19.8%；匯控（0005）創52周高，見55元，收報55元，升0.82%；宏安（1222）創52周高，見0.083元，收報0.077元，升1.32%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.95元，收報2.98元，跌1.32%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.52元，收報0.54元，跌1.82%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.58元，收報0.59元，跌3.28%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見8.74元，收報8.81元，跌4.65%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.6元，收報6.7元，跌0.45%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見387.2元，收報392.6元，跌2.34%；康諾亞（2162）創上市新低，見27.65元，收報27.9元，跌0.71%；微泰醫療（2235）創上市新低，見18.8元，收報19.5元，跌1.52%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見18.5元，收報18.5元，跌5.13%；百勝中國（9987）創上市新低，見353元，收報358.8元，跌4.52%；順豐同城（9699）創上市新低，見12.02元，收報12.2元，跌1.45%；時代天使（6699）創上市新低，見201.2元，收報209元，跌6.86%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.56元，收報2.66元，無升跌；比高（8220）創上市新低，見0.02元，收報0.021元，跌4.55%；金力永磁（6680）創上市新低，見26元，收報26.75元，跌5.14%；雅居樂（3383）見52周低3.47元，收報3.5元，跌4.37%；中駿集團（1966）見52周低1.65元，收報1.66元，跌2.35%；宇華教育（6169）見52周低2.28元，收報2.3元，跌2.54%；碧桂園（2007）見52周低5.81元，收報5.87元，跌8.14%；融創中國（1918）見52周低8.47元，收報8.72元，跌5.01%；周黑鴨（1458）見52周低5.03元，收報5.08元，跌4.69%；雅士利國際（1230）見52周低0.49元，收報0.495元，跌2.94%；中國有贊（8083）見52周低0.33元，收報0.35元，跌2.78%；英皇國際（0163）見52周低0.9元，收報0.93元，升1.09%；德昌電機（0179）見52周低15.72元，收報15.76元，跌3.31%；銀建國際（0171）見52周低0.46元，收報0.48元，升3.23%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，跌2.17%。

異動股

上升異動股，包括，飛思達科技（1782）創52周高，見0.75元，收報0.67元，升41.05%；雲頂新耀（1952）收報45元，升23.97%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.23元，收報1.21元，升19.8%；大酒店（0045）收報7.95元，升19.55%；歌禮製藥（1672）創52周高，見5.1元，收報5元，升18.76%；德盈控股（2250）創上市新高，見2.77元，平上市低位2.05元，收報2.39元，升16.59%；諾輝健康（6606）收報24.25元，升15.48%；金沙中國（1928）收報21元，升14.63%；君實生物（1877）收報58.8元，升14.29%；美高梅中國（2282）收報5.27元，升12.13%。

下跌異動股，包括，澳洲成峰高教（1752）收報0.165元，跌14.95%；名仕快相（8483）收報0.12元，跌14.29%；易緯集團（3893）收報0.163元，跌14.21%；富臨（1443）收報0.228元，跌12.31%；網上車市（1490）收報0.54元，跌11.48%；華盛國際（1323）收報0.139元，跌10.32%；銀杏教育（1851）平上市低位1元，收報1.05元，跌10.26%；利寶閣（1869）收報0.27元，跌10%；雲智匯科技（1037）收報0.33元，跌9.59%；遠見控股（0862）收報0.195元，跌9.3%；碧桂園服務（6098）收報39.45元，跌9.1%。

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