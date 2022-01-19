美國商會企業和個⼈會員皆對香港法治感到越來越悲觀，企業會員對此尤其關注。此外，每10間企業中就有超過8間受到香港《國家安全法》的影響。近⼀半企業認爲員工士氣受到影響，並表示有員工因此移民。有六分之⼀表⽰，他們企業的營運有因爲香港官員受制裁而受到影響。

68%受訪者對香港法治的信⼼在過去⼀年有所惡化。只有四分之⼀表示現在對法治有信⼼。

86%的企業提到中美關係對其業務有⼀定影響。其不確定性導致企業對前景普遍感到悲觀，感到悲觀的達到41%，中立的佔38%，樂觀的只有12%。

香港的競爭力主要靠資本的⾃由流動、國際連通性和稅收結構驅動。高昂的⽣活成本和旅遊限制是最令人擔憂的問題。

評估未來計劃方面，5%的企業明確計劃將總部遷出香港，但仍有⼀半企業不確定。大多數受訪者認為香港作為全球樞紐具有競爭⼒。

對香港的最⼤威脅，鑑於新加坡的戰略位置和親商⽅式，成為對香港的最⼤威脅，80%的受訪者選擇新加坡是香港的最大競爭對手。

企業計劃在明年增加員工人數，但40%的企業表示香港合資格的員⼯⼈數減少。

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