美商會調查：外企不受歡迎 國安法影響8成企業 僅25%對法治有信心
文章日期：2022年1月19日 10:39
香港美商會公布2022年企業信心調查，有被訪者認爲外國企業在香港不太受歡迎。超過⼀半的受訪者認為政府對商業問題漠不關⼼和不屑⼀顧。
美國商會企業和個⼈會員皆對香港法治感到越來越悲觀，企業會員對此尤其關注。此外，每10間企業中就有超過8間受到香港《國家安全法》的影響。近⼀半企業認爲員工士氣受到影響，並表示有員工因此移民。有六分之⼀表⽰，他們企業的營運有因爲香港官員受制裁而受到影響。
68%受訪者對香港法治的信⼼在過去⼀年有所惡化。只有四分之⼀表示現在對法治有信⼼。
86%的企業提到中美關係對其業務有⼀定影響。其不確定性導致企業對前景普遍感到悲觀，感到悲觀的達到41%，中立的佔38%，樂觀的只有12%。
香港的競爭力主要靠資本的⾃由流動、國際連通性和稅收結構驅動。高昂的⽣活成本和旅遊限制是最令人擔憂的問題。
評估未來計劃方面，5%的企業明確計劃將總部遷出香港，但仍有⼀半企業不確定。大多數受訪者認為香港作為全球樞紐具有競爭⼒。
對香港的最⼤威脅，鑑於新加坡的戰略位置和親商⽅式，成為對香港的最⼤威脅，80%的受訪者選擇新加坡是香港的最大競爭對手。
企業計劃在明年增加員工人數，但40%的企業表示香港合資格的員⼯⼈數減少。
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