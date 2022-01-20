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1：1姜濤將現身 匯豐「1.23 Go Goal Day」贏「獎賞錢」

文章日期：2022年1月20日 12:04

匯豐再度與姜濤合作，為姜糖們提供打卡點，1：1 姜濤將現身尖沙咀及銅鑼灣港鐵站，新年期間匯豐總行大廈外牆更會播放姜濤的新年宣傳短片，匯豐提醒，細心留意短片內的利是數量可參與抽獎，有機會贏取獎品，詳情請留意匯豐香港Facebook 專頁。此外，匯豐亦推出「1.23 Go Goal Day」活動，頭獎可獨得$123,000「獎賞錢」，二獎亦可贏走$12,300「獎賞錢」。

匯豐公布，由2022年1月23日至2月15日期間，客戶只需使用投資、保險、消費及儲蓄等指定匯豐服務，即可享各種優惠並自動獲得一次抽獎機會，頭獎為上述12.3萬「獎賞錢」，二獎為1.23萬「獎賞錢」。客戶每使用一項指定服務時自動可獲一次抽獎機會；整個推廣期內每人最多可獲14 次抽獎機會。有關活動及優惠將於1月23日正式公布。詳情請瀏覽：https://retailbank.hsbc.com.hk/superstart/zh-hk/home/

 

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