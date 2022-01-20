匯豐再度與姜濤合作，為姜糖們提供打卡點，1：1 姜濤將現身尖沙咀及銅鑼灣港鐵站，新年期間匯豐總行大廈外牆更會播放姜濤的新年宣傳短片，匯豐提醒，細心留意短片內的利是數量可參與抽獎，有機會贏取獎品，詳情請留意匯豐香港Facebook 專頁。此外，匯豐亦推出「1.23 Go Goal Day」活動，頭獎可獨得$123,000「獎賞錢」，二獎亦可贏走$12,300「獎賞錢」。