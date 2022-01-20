中石油旗下違規 逃稅金額或達數十億美元
文章日期：2022年1月20日 15:21
中石油（0857）今早證實國家審計署在例行審計中發現，旗下公司在原油交易中存在違規行為，新華社周三晚稱涉非法倒賣進口原油1.795億噸（13.2億桶），而倒賣行為始於2006年6月，彭博社推算，逃稅金額或達數十億美元。
新華社稱，倒賣行為始於2006年6月，當時該燃料油公司將40萬噸進口原油以「調和燃料油」名義銷售給山東濱化集團。根據中國的配額制度，進口原油的公司不得轉售給其他國內煉油商。報導稱，中石油倒賣進口原油違法違規獲利已被追繳，但未提供細節。
彭博社用過去幾年油價和中國增值稅稅率估算，中石油倒賣的原油數量表明，可能逃稅數十億美元。
大和稱，此次調查不太可能對中國石油的產量和經營產生重大影響。他說，投資者將聚焦尚未披露的被沒收利潤和罰款金額。
中石油曾跌最多3.48%，是2021年12月20日後最大跌幅。現報3.95元，跌1.74%。
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