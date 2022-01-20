IMF表示，當局應繼續確保香港銀行採用具前瞻性的內部信用風險模型，以評估銀行對中國內地借款人履行的風險承擔資本的要求，尤其是對信用評級偏低的地產行業借款人。除了日常壓力測試以外，當局亦可持續密切監察銀行對中國內地非銀行體系的重大風險承擔，並對銀行的大額風險承擔進行定期壓力測試，均有助控制信用風險。

IMF指出，香港與內地金融連繫有所深化，為香港作為通往中國內地的主要金融窗口帶來機遇與挑戰。金管局與人民銀行等夥伴，研究跨境支付央行數碼貨幣，在批發層面上應用的可能性，並測試了使用數字人民幣於香港進行的跨境零售支付。IMF指，數字人民幣可減低市民及企業進行跨境交易的成本，以及提高交易的效率，但應在大規模跨境應用央行數碼貨幣前，詳盡研究其潛在風險，包括有關不同司法管轄區的合規問題。

因應全球風險情緒，IMF建議更密切監察銀行及投資基金的流動性風險，將所有銀行流動性壓力測試併結於綜合框架内，以便加強監測較弱環節的流動性狀況，例如依賴無擔保銀行同業拆借資金的外資銀行分支機構。同時，投資基金的流動性監察及壓力測試亦可融入監管框架內。

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