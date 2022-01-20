生產力局表示，大部份指數輕微下調，很大程度上可能是由於受訪的本地空運用家擔心新一波新型冠狀病毒疫情會影響他們的業務，其次是高昂的運輸成本。生產力局首席數碼總監黎少斌表示，面對新型冠狀病毒疫情再次影響全球、高昂的燃料成本，以及運輸網絡受供應鏈持續失序影響，所有指數於本季輕微向下調整，顯示空運用家對今年的營商環境更加謹慎。黎少斌又表示，雖然指數稍為下調，加上近期新型冠狀病毒疫情再次升溫，但對市場展望及營商環境的影響至今有限。由於香港企業在處理疫情相關業務中斷方面已有豐富經驗，大多數企業能透過採用電子商務及數碼技術來確保業務及營運不受影響。

空運產品方面，奢侈品和食物及飲料指數仍然是所有空運商品中最高的，奢侈品指數按季持平，至49點；食物及飲料指數按季微升1點至47點；而衣飾指數則明顯下降，按季跌12點至44點。

其他報道

恒大債權人：考慮採取強制執行措施

【李曉佳專欄】李曉佳：參選特首背後的「男人之苦」

【羅仕揚專欄】無盡假期．無盡工作

大華銀行料港GDP今年增3% 相信中港仍可通關

中石油旗下違規 逃稅金額或達數十億美元

滬深三大指數午後向下 上證兩連跌

逾六成新世代想當老闆或斜槓族 嫌養兒防老過時 半數寧養寵物不生育