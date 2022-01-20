因應近兩年經濟衝擊，金管局在2019年10月和2020年3月兩次下調逆周期緩衝資本（CCyB）比率合共1.5個百分點至1%，IMF認為金管局做法合適，有助鼓勵銀行借貸及支持經濟復蘇，不過IMF認為，金管局應作好準備因應系統性風險的最新評估，將調整CCyB 比率至適當水平。

本港樓價高企，過去一直被IMF視為宏觀經濟風險。IMF在今年總結指出，鑑於樓價持續堅挺，按揭貸款上升，現行住宅物業市場相關的宏觀審慎監管政策在現階段應維持不變。建議金融監管機構，應牽頭加強對非銀行貸款機構，如地產商及非銀行金融機構提供的貸款的定期監察及數據收集，當局亦應定期重新評估是否需要擴大規管範圍。

此外，IMF表示，住宅印花稅有效遏抑投機活動及外部需求，不過一旦來自非永久性居民資金流入的系統性風險減退，建議當局應分階段取消新住宅印花稅。另外，增加房屋供應是解決結構性供求失衡的關鍵，IMF歡迎當局已物色土地提供公營房屋，並促請當局盡快達到目標建屋量。

其他報道

巴郡計劃斥資304億拓風能和太陽能項目

今季DHL香港空運貿易指數按季高位回落 入口跌幅最大

恒大債權人：考慮採取強制執行措施

【李曉佳專欄】李曉佳：參選特首背後的「男人之苦」

【羅仕揚專欄】無盡假期．無盡工作

大華銀行料港GDP今年增3% 相信中港仍可通關

中石油旗下違規 逃稅金額或達數十億美元