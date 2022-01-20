IMF：歡迎金管局與銀行業商討「還息不還本」退場方案
文章日期：2022年1月20日 16:21
隨着經濟復蘇動力進一步增強，國際貨幣基金會（IMF）代表團在本港訪問總結中指出，現時金融政策應較着重應對企業及個人的償債能力。金管局和銀行業界的貸款「還息不還本」安排，暫定於4月到期，IMF歡迎當局計劃與銀行一同商討退出策略。IMF指，香港有健全的企業破產清盤制度，金融政策應促進營運中公司作出有效重組，並讓無法繼續經營的公司結業，現時是適合時間計劃引入符合國際最佳做法的計劃。
因應近兩年經濟衝擊，金管局在2019年10月和2020年3月兩次下調逆周期緩衝資本（CCyB）比率合共1.5個百分點至1%，IMF認為金管局做法合適，有助鼓勵銀行借貸及支持經濟復蘇，不過IMF認為，金管局應作好準備因應系統性風險的最新評估，將調整CCyB 比率至適當水平。
本港樓價高企，過去一直被IMF視為宏觀經濟風險。IMF在今年總結指出，鑑於樓價持續堅挺，按揭貸款上升，現行住宅物業市場相關的宏觀審慎監管政策在現階段應維持不變。建議金融監管機構，應牽頭加強對非銀行貸款機構，如地產商及非銀行金融機構提供的貸款的定期監察及數據收集，當局亦應定期重新評估是否需要擴大規管範圍。
此外，IMF表示，住宅印花稅有效遏抑投機活動及外部需求，不過一旦來自非永久性居民資金流入的系統性風險減退，建議當局應分階段取消新住宅印花稅。另外，增加房屋供應是解決結構性供求失衡的關鍵，IMF歡迎當局已物色土地提供公營房屋，並促請當局盡快達到目標建屋量。
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