經季節性調整的綜合消費物價指數，截至12月止的三個月的平均每月升幅為1.0%，而截至11月止的三個月的相應升幅則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在12月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升54.2%）、衣履（上升8.7%）、交通（上升4.1%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、耐用物品（上升2.1%）、基本食品（上升1.9%）、雜項服務（上升1.0%）和煙酒（上升0.6%）。

錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌1.1%）和住屋（下跌0.5%）。

第四季，綜合消費物價指數按年升2.0%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.5%、1.8%及1.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%、1.2%、1.1%及1.3%。

2021年全年計，綜合消費物價指數較前一年上升1.6%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅則分別為2.9%、1.0%及0.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為0.6%、0.8%、0.4%及0.6%。

政府發言人表示，12月基本消費物價通脹率升至1.4%。外出用膳及外賣費用的按年升幅因去年同期出現第四波本地疫情導致比較基數較低而擴大。能源相關項目價格的升幅進一步加快，個別主要消費物價指數組成項目（例如衣履和交通）的價格升幅亦較為顯著。不過，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然溫和。2021年全年合計，基本消費物價通脹率平均為0.6%。

展望將來，由於環球通脹高企和物流因疫情而受到干擾，外圍價格壓力或會進一步增加。然而，由於本地新一波疫情對部分與消費相關活動造成影響及本地成本壓力仍然有限，短期內基本通脹應會大致維持受控。政府會繼續密切留意情況。

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