報道引述該內部文件稱，香港擺脫這種與世隔絕狀態的最可能情形是要等到中國完成RNA信使疫苗的研發，並為14億人口進行接種。香港重新開放可能要等到明年底或2024年初，並補充說企業應該為香港繼續維持國際旅行「半關閉」狀態做準備。「預計海外人士大批離開的規模可能將是香港有史以來最大」。

報告指出，這將使香港的多元化程度和對國際公司的吸引力下降，最終限制其為中國經濟做貢獻的潛力。報告補充說，跨國公司應該為在亞洲其他城市設立地區辦公室做打算。

報告最終版本或有變化。草案稱，報告匯總了過去幾個月「與各方組織的多次會議」的觀點，但沒有提供更多細節。香港歐洲商務協會不予置評。

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