商會料香港要等內地14億人接種疫苗後才重新開放
文章日期：2022年1月26日 12:01
彭博社引述香港歐洲商務協會的一份報告草案報道，該協會認為香港對疫情的零容忍策略可能會使這個亞洲金融中心與世界其他大部分地區的隔絕狀態持續到2024年，並促使大量國際員工和高管出走。
報道引述該內部文件稱，香港擺脫這種與世隔絕狀態的最可能情形是要等到中國完成RNA信使疫苗的研發，並為14億人口進行接種。香港重新開放可能要等到明年底或2024年初，並補充說企業應該為香港繼續維持國際旅行「半關閉」狀態做準備。「預計海外人士大批離開的規模可能將是香港有史以來最大」。
報告指出，這將使香港的多元化程度和對國際公司的吸引力下降，最終限制其為中國經濟做貢獻的潛力。報告補充說，跨國公司應該為在亞洲其他城市設立地區辦公室做打算。
報告最終版本或有變化。草案稱，報告匯總了過去幾個月「與各方組織的多次會議」的觀點，但沒有提供更多細節。香港歐洲商務協會不予置評。
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