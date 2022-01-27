據報，馬斯克將之視為安全威脅，為此他不惜開出5000美元(約3.9萬港元)支票，希望Sweeney能夠刪除該帳號。Sweeney建立名為@ElonJet的Twitter帳號，專門跟蹤馬斯克私人飛機在世界各地的飛行情況。帳號十分受歡迎，粉絲超過8.3萬人。

@ElonJet 只是Sweeney創建的15個飛行跟蹤帳戶之一，這些帳戶由他編寫的程序運行，用來解析數據，並在每次選定的飛機起飛或降落時發出推文。每個帳號只關註一位知名人士，他們幾乎都是科技富豪，包括微軟聯合創始人蓋茨 (Bill Gates)和亞馬遜創始人貝索斯 (Jeff Bezos)。

馬斯克與Sweeney曾於2021年秋季於網上交流。馬斯克曾詢問其可否刪除涉事賬號，理由是該帳號會帶來安全風險。Sweeney回應指「是的，我可以，但這可能要花1輛Model 3的錢，只是開玩笑！」

此外，馬斯克亦曾向Sweeney查問從@ElonJet帳戶上賺了多少錢，後者稱每月不超過20美元。馬斯克提出，出資5000美元刪除該帳戶，阻止「瘋子」追蹤他，惟Sweeney回應問可否加1個0。「有可能把價格提高到5萬美元嗎？這對我在大學裡的生活很有幫助，還可能讓我買到一輛車，甚至是Model 3。」馬斯克表示會考慮，但至今未付款。

其他報道

誠哥有份｜氫能科企H2Pro完成5.9億B輪融資

橋水Jensen：聯儲局能容忍股市最多再跌20%

歐盟擬就中國對立陶宛的限制措施向世貿組織提訴訟

滬深三大指數低收 滬指失守3400點 創板指險守2900點

重組恒大 據報擬售所有資產 僅保留恒大物業及恒汽

傳推出元宇宙社交APP派對島 抖音相關負責人：與元宇宙無關

景順：美國3月或加息50基點 略微超配股票 傾向新興市場

【有片：埋身擊】比特幣、以太坊現階段不宜大注買入