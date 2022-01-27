根據入稟狀，信銀國際於2017年12月向當時持有高銀環球廣場40%權益的私人公司Infinite Blossom Limited提供一筆本金為9.9億元項目貸款，其後由於Infinite Blossom Limited在2020年1月將項目股權出售，貸款轉移至高銀旗下的Goldin Investment Intermediary。

除追討貸款外，信銀國際指出，Goldin Investment Intermediary旗下、直接持有高銀環球廣場的控股公司Solar Time Development去年10月透過發行新股，將項目99.98%股權轉讓予離岸註冊公司Kensington Phoenix Limited，該行向高院申請下令取消交易，並要求高銀一方提供有關Kensington Phoenix Limited的一切資料。

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