信銀入稟向高銀追11億 申禁出售高銀環球廣場交易
文章日期：2022年1月27日 16:14
信銀國際與高銀國際（0530）再掀訴訟，信銀昨日入稟高院，向高銀旗下間接持有九龍灣高銀環球廣場項目的附屬公司Goldin Investment Intermediary追討合共近11億元欠款及利息，同時要求公司取消去年10月透過發行新股，將高銀環球廣場控股權轉讓予一家離岸註冊公司的交易。
根據入稟狀，信銀國際於2017年12月向當時持有高銀環球廣場40%權益的私人公司Infinite Blossom Limited提供一筆本金為9.9億元項目貸款，其後由於Infinite Blossom Limited在2020年1月將項目股權出售，貸款轉移至高銀旗下的Goldin Investment Intermediary。
除追討貸款外，信銀國際指出，Goldin Investment Intermediary旗下、直接持有高銀環球廣場的控股公司Solar Time Development去年10月透過發行新股，將項目99.98%股權轉讓予離岸註冊公司Kensington Phoenix Limited，該行向高院申請下令取消交易，並要求高銀一方提供有關Kensington Phoenix Limited的一切資料。
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