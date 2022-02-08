歌禮製藥 （1672） 昨日公佈，其研發的新冠抑制劑及口服雙前藥取得抑制多種新冠病毒的積極數據，歌禮製藥今早升逾一成，現報4.78元。
由歌禮自主研發的口服雙前藥ASC10為抗病毒核苷類似物ASC10-A的口服雙前藥，而ASC10-A是一款強效的新型冠狀病毒聚合酶(RdRp)抑制劑，對包括Omicorn在內的多種新冠病毒變異株有優異的體外抗病毒活性表現。
該口服雙前藥ASC10主要在腸道被吸收進入血液循環，然後ASC10在血液中快速代謝成為抗病毒核苷類似物ASC10-A。歌禮稱，即使Omicron變異株攜帶大量突變，ASC10-A抑制劑對Omicron體外抑制活性不減弱。
歌禮又指，ASC10的滲透性比為美國默克公司 (Merck) 推出的新冠口服膠囊莫努匹韋（Molnupiravir）的3.2倍，口服生物利用度是莫努匹韋的2.3倍，預計口服藥ASC10在患者中具有更高的藥物暴露量，對新冠病毒的療效可能比莫努匹韋更好。
歌禮表示，基於該積極數據，公司向中國、美國等國家提交臨床試驗申請的時間可能早於公司原先預期。
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