由歌禮自主研發的口服雙前藥ASC10為抗病毒核苷類似物ASC10-A的口服雙前藥，而ASC10-A是一款強效的新型冠狀病毒聚合酶(RdRp)抑制劑，對包括Omicorn在內的多種新冠病毒變異株有優異的體外抗病毒活性表現。

該口服雙前藥ASC10主要在腸道被吸收進入血液循環，然後ASC10在血液中快速代謝成為抗病毒核苷類似物ASC10-A。歌禮稱，即使Omicron變異株攜帶大量突變，ASC10-A抑制劑對Omicron體外抑制活性不減弱。

歌禮又指，ASC10的滲透性比為美國默克公司 (Merck) 推出的新冠口服膠囊莫努匹韋（Molnupiravir）的3.2倍，口服生物利用度是莫努匹韋的2.3倍，預計口服藥ASC10在患者中具有更高的藥物暴露量，對新冠病毒的療效可能比莫努匹韋更好。

歌禮表示，基於該積極數據，公司向中國、美國等國家提交臨床試驗申請的時間可能早於公司原先預期。

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