港元現報7.7949元貶值25點子，曾貶值最多25點子，報7.7949元，亦曾升值最多5點子，報7.7919元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.14點子至0.10768%；1星期HIBOR跌1.18點子至0.15113%；2星期HIBOR跌1.5點子至0.16137%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.32點子至0.33762%；6個月期HIBOR升1.91點子至0.51631%；12個月期HIBOR升7.2點子至0.79643%。

美元指數現報95.518升值0.119點或0.12%。

美元1個月期LIBOR報0.11529%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0803%，連續4日收窄，利差是2022年1月26日後最低，當日差距為0.073%。

對上一次連續4日收窄，是2022年1月05日，當日利差報0.0346%。

其他報道

藥明生物停牌 暫未悉因 曾挫31.7%

歌禮製藥研發新冠口服藥療效或比Merck更好 股價升11%

遭美納入「未經核實」實體名單 藥明生物回應：歡迎隨時檢查

強積金戶口1月平均虧損7700元 2016年以來最差表現

向英偉達出售Arm交易告吹 軟銀據報獲12.5億美元「分手費」

香港1月PMI跌穿50 報48.9創一年低 私營經濟景氣下行

藥明生物跌近30% 旗下兩公司遭納入美國商務部「未經核實」實體名單

蘋果據報收購人工智能音樂公司AI Music

恒指低開31點 藥明跌14% 多隻銀行股破頂

Meta稱若無法繼續傳輸數據 Fb、IG或被迫撤出歐洲

港股ADR跌21點 夜期低水9點 美期、亞股向上

美國對中國未履行貿易協議而日漸失去耐心

新濠國際12億增資STUDIO CITY

科技股遭拋售 美股尾市受壓 道指升1點 標指納指下跌