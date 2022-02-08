港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌0.04點子至0.1956%，是1月26日後最低，當日報0.18214%。對上一次連跌3日是2022年1月3日，當日拆息報0.14929%。
港元現報7.7949元貶值25點子，曾貶值最多25點子，報7.7949元，亦曾升值最多5點子，報7.7919元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.14點子至0.10768%；1星期HIBOR跌1.18點子至0.15113%；2星期HIBOR跌1.5點子至0.16137%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.32點子至0.33762%；6個月期HIBOR升1.91點子至0.51631%；12個月期HIBOR升7.2點子至0.79643%。
美元指數現報95.518升值0.119點或0.12%。
美元1個月期LIBOR報0.11529%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0803%，連續4日收窄，利差是2022年1月26日後最低，當日差距為0.073%。
對上一次連續4日收窄，是2022年1月05日，當日利差報0.0346%。
其他報道
向英偉達出售Arm交易告吹 軟銀據報獲12.5億美元「分手費」
香港1月PMI跌穿50 報48.9創一年低 私營經濟景氣下行
藥明生物跌近30% 旗下兩公司遭納入美國商務部「未經核實」實體名單