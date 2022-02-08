美期亞股向上，港股隨A股回吐，恒指今早低開31點見半日頂，最多曾跌390點，半日高低波幅359點。藥明生物（2269）遭美國列入實體名單，加上阿里（9988）延續跌勢影響市場氣氛。「ATM」拖低大市，匯控（0005）、友邦（1299）逆勢撐市。
恒指半日跌377點或1.54%，報24202點，成交金額724億元；國指跌132點或1.55%，報8456點。恒生科技指數收報5403點，跌2.28%。
藍籌19隻升，43隻下跌，2隻無升跌。萬洲（0288）升3.96%，收報5.51元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌22.77%，收報62.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報28.4元，升1.07%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報5.8元，跌7.2%。
恒指跌穿10天線(24266.99點)、20天線(24213.76點)及100天線(24440.82點)；科指續低於10天線(5533.01點)。
北水南下合計淨流入5.62億元，較上日減少59.8%，連續第18日流入，累計流入473.59億元，對上一次連續18日淨流入是2021年12月17日。南水北上合計淨流入6.09億元人民幣，較上日減少89.03%，連續第2日流入，累計流入61.61億元。
藥明生物（2269）停牌待發內幕公告，遭美納入名單今早曾挫31.7%。停牌前報62.25元，跌22.77%。
五礦資源（1208）據報秘魯礦山採礦活動急劇下降。收報2.52元，跌2.33%。
歌禮製藥（1672） 研發新冠口服藥療效或比Merck更好。收報4.81元，升11.86%。
新濠國際（0200）12億增資STUDIO CITY。收報9.24元，升0.43%。
金界（3918）去年蝕1.47億美元不派息，上市以來首錄虧損。收報6.6元，跌2.22%。
碧桂園（2007）1月合約銷售按月增六成。收報6.47元，跌0.31%。
修身堂（8200）首三季純利虧轉盈賺1910萬。收報1.31元，跌7.09%。
雲頂（0678）兩艘郵輪被扣押在巴哈馬。續停牌。
新世界百貨中國（0825）發盈喜，料中期虧轉盈純利4000萬元。收報1.26元，升4.13%。
融創（1918）1月合同銷售錄280億人幣，按月跌四成。收報9.51元，跌1.96%。
希慎（0014）20億入股土瓜灣庇利街／榮光街項目25%，恒地（0012）持50%，帝國持25%。收報24.3元，跌0.21%。恒地（0012）收報34.65元，跌0.72%。
日彈珠機場館經營商Okura（1655）發盈警，上半年料虧損3億日圓。收報0.48元，無升跌。
魯証期貨（1461）發盈喜，料純利升2.5倍至2.7倍。創52周高，見0.77元，收報0.72元，升9.09%。
永安（0289）發盈喜，轉賺5.5億元，百貨業務轉蝕1710萬元。收報17.82元，無升跌。
破頂股包括，郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.65元，收報6.54元，跌0.76%；中銀香港（2388）創52周高，見32.3元，收報31.8元，跌0.31%；中行（3988）創52周高，見3.17元，收報3.13元，升0.64%；匯控（0005）創52周高，見58.8元，收報58.8元，升1.55%；交行（3328）創52周高，見5.4元，收報5.36元，無升跌；中國銀行（3988）創52周高，見3.17元，收報3.13元，升0.64%；中交建（1800）創52周高，見5.08元，收報4.93元，跌1%；渣打（2888）創52周高，見60元，收報59.6元，升1.62%；康師傅（0322）創52周高，見17.64元，收報17.56元，升5.91%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.56元，收報3.52元，升0.57%；魯証期貨（1461）創52周高，見0.77元，收報0.72元，升9.09%。
破底股包括，基石藥業（2616）創上市新低，見5.69元，收報5.88元，跌2.65%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見8.46元，收報8.8元，跌4.56%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.8元，收報4.92元，跌3.72%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見14.12元，收報14.46元，跌4.87%；VESYNC（2148）創上市新低，見6.2元，收報6.22元，跌7.16%；衍生集團（6893）創上市新低，見0.29元，收報0.29元，跌3.33%；醫渡（2158）創上市新低，見13.68元，收報13.94元，跌3.86%；和譽（2256）創上市新低，見6.51元，收報6.7元，升2.76%；心動公司（2400）見52周低27.4元，收報27.4元，跌3.69%；藥明康德（2359）見52周低82.65元，收報96.45元，跌15.1%；東曜藥業（1875）見52周低3.48元，收報3.48元，跌4.66%；昊海生物科技（6826）見52周低42.15元，收報43.6元，升0.93%；康方生物（9926）見52周低18.72元，收報19.62元，跌0.81%；平安好醫生（1833）見52周低24.2元，收報24.6元，跌2.38%；春立醫療（1858）見52周低11.16元，收報11.46元，跌3.05%；小米（1810）見52周低15.88元，收報15.9元，跌2.93%；大家樂（0341）見52周低13.18元，收報13.26元，升0.45%；瑞聲（2018）見52周低23元，收報23.25元，跌1.27%；優品360（2360）見52周低1.6元，收報1.6元，跌0.62%；中國有贊（8083）見52周低0.28元，收報0.28元，跌1.75%；德昌電機（0179）見52周低12.94元，收報13元，跌2.11%；中策（0235）見52周低0.04元，收報0.041元，跌2.38%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.198元，收報0.199元，跌1.97%；康龍化成（3759）見52周低88.5元，收報92.55元，跌10.84%。
異動股
上升異動股，包括，遠東酒店（0037）收報0.63元，升16.67%；統一企業中國（0220）收報8.5元，升14.25%；中國醫療網絡（0383）收報0.08元，升12.68%；強泰環保（1395）收報0.139元，升12.1%；中遠海能（1138）收報3.38元，升11.92%；歌禮製藥（1672）收報4.81元，升11.86%；太平洋酒吧（8432）收報0.061元，升10.91%；魯証期貨（1461）創52周高，見0.77元，收報0.72元，升9.09%；世紀睿科（1450）收報1.57元，升9.03%；銀城國際（1902）收報3.53元，升7.95%；東勝旅遊（0265）收報0.045元，升7.14%；。
下跌異動股，包括，樂透互娛（8198）收報0.37元，跌22.92%；藥明康德（2359）見52周低82.65元，收報96.45元，跌15.1%；康龍化成（3759）見52周低88.5元，收報92.55元，跌10.84%；聯眾（6899）收報0.34元，跌10.53%；中車時代電氣（3898）收報38.5元，跌9.73%；敏華控股（1999）收報10.7元，跌7.92%；比高（8220）收報0.025元，跌7.41%；華寶國際（0336）收報4.81元，跌7.32%；微泰醫療（2235）收報16.7元，跌7.22%。
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