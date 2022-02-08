「我哋一定可以追返失去咗嗰20年，去搵返一個真正屬於我哋自己嘅未來。」雖然台詞其實都相當大台理論，同「人生有幾多個10年」可謂金句式異曲同工。植入曾俊華無錯是「編、導、演、商」識玩，但想深一層卻頗為諷刺。

曾俊華正是在廿年前出任工商及科技局局長，當年可能沒什麼初創概念，但怎看他都是整個政府中「最接近」的一位決策官員（前任是唐英年，後來者有王永平、劉吳惠蘭），話香港創科發展迷失了廿年，即是說一開始已經是「你個政策壞咗呀」，也體現於high tech揩嘢、low tech撈嘢之都市傳說。當然沒人有水晶球，八達通仍舊是八達通，「創新及科技局」如今也改組為「創新科技及工業局」。但據講曾俊華當時對「再工業化」的建議頗不以為然，反而是後來在位財爺時才大談高端科技、智能製造。

筆者身邊有成功創業的IoT朋友分享其觀後感，直言很多《IT狗》入面、外界認為是好荒謬的劇情，「其實係好真實，真實到血淋淋、好得人驚」，而其打大佬過程「比想像中難，也比想像中易，actually 難以想像 。」而正所謂The city is dying，阿信都會認同車公媚奧不如去媚灶，「真正令到呢個城巿停滯不前嘅，亦都唔係你所講嘅無知或者短視，而係我哋對香港創科已經失去咗信任。 」

據本欄觀察所得，近兩年在疫情下，不少初創早期確實是「有危有機」，受惠數碼化加快轉型，但久而久之，隨著整體經濟再回軟，抗疫政策混亂，中小微企面對供需波動而支出（包括人力成本）在短時間內急增，例如步兵車隊送貨快而糧期短，企業導致周轉不靈。在前景如此難以預判的情況下，主動被動地都已催促了初創的成長周期。個數據港真遠，但作為本地accelerators及incubators，近幾年都叫做有貨交。阿里巴巴及滙豐 Jumpstarter，加上新世界第三代Eureka Nova，都算是有聲有色。

數碼港有份領投的GOGOX近期通過上市聆訊，雖然聲勢好像有點兒不及科學園的商湯，但計劃集資都有39億，指合併的同城物流處於初期階段，公司亦進行大量投資以推動業務增長，因此預計未來兩年仍將繼續產生虧損。而碰巧日前CALL4VAN趁IT狗熱播開post，指「都有同投資者洽商，不過因為我哋冇exit plan，而係諗點樣改善司機經營環境，多過諗點樣壟斷市場同賣盤上市。」又意有所指「咁啱我哋個logo係黃色，對手嘅logo係藍色。」頓時令本港IT初創界都有些花生。

公司出路可能不到自己決定，本地IT人的「後路」其實卻有很多，而且也可以很一窩蜂？舉例早十年八載可能是不斷寫手機App，如今足以吸引他們的job是寫Algo炒幣、做DAO，甚至可以轉slash做下編程導師。再進一萬步，若論移民transferable skills，IT人的牌面其實一點也不弱，凝望那天高地廣，好像北美市場對IT行業便求才若渴，不少公司仍面對dated legacy問題，做IT的，前途何其遼闊空曠。

再宏觀、長遠些看，better tomorrow，元宇宙web3.0的虛擬世界概念迅速崛起，追求輕薄、長效、浸沉（非女性用品廣告）的用戶體驗，而且似乎無分東西，好像NFT（非同質化代幣）早成為投資市場追捧對象。中國科網龍頭亦有部署，騰訊最近更新了多個產品及項目，旗下事業群積極參與NFT。新一期《經濟學人》也有文章探討，元宇宙將會是另一個科技戰的兵家必爭之地，中概肯定不會缺席，尤其是騰訊已有網遊的先天優勢，何妨來個後發先至。但當然也要符合這很多監管的要求，以及懂得如何有系統地管理的人，而這些也會影響「有中國特色的元宇宙」（共宇宙？）的形成 - 總言之，a virtual certainty，未來IT肯定要人。

去年Netflix也有一套韓劇Start-up，又是講創業，故事劇情與《IT狗》有幾分相似，當然場景拍法更真更高明，但又親情加愛情更狗血些。雖然據網友分析，《IT狗》如果放在大台拍攝會變成《IT情緣》或《IT有情人》，但估計到了第二季，無論如何阿信同開開最終都會虛擬槍戰爭蒙玲吧。這股熱潮如果能夠持續，再引用近兩年防疫專家的理論，本欄夠膽講一句，香港的IT發展，「未來廿年相當關鍵」！

久利生

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