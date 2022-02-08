moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時財經新聞

【久利生專欄】香港IT狗「未來廿年好關鍵」

「但我話畀你聽，香港創科欠缺嘅，從來都唔係咩技術，因為最好嘅技術，我哋二十年前已經擁有過。」華燈3遲遲未初上，梅艷芳又變1拆5，趁農曆年長假在家便首播《IT狗》，一口氣睇完，相當不俗，用視評語言是劇本紮實（AI George的由來與AI Moby的「對決」），有佳句也有佳章。

「我哋一定可以追返失去咗嗰20年，去搵返一個真正屬於我哋自己嘅未來。」雖然台詞其實都相當大台理論，同「人生有幾多個10年」可謂金句式異曲同工。植入曾俊華無錯是「編、導、演、商」識玩，但想深一層卻頗為諷刺。

曾俊華正是在廿年前出任工商及科技局局長，當年可能沒什麼初創概念，但怎看他都是整個政府中「最接近」的一位決策官員（前任是唐英年，後來者有王永平、劉吳惠蘭），話香港創科發展迷失了廿年，即是說一開始已經是「你個政策壞咗呀」，也體現於high tech揩嘢、low tech撈嘢之都市傳說。當然沒人有水晶球，八達通仍舊是八達通，「創新及科技局」如今也改組為「創新科技及工業局」。但據講曾俊華當時對「再工業化」的建議頗不以為然，反而是後來在位財爺時才大談高端科技、智能製造。

筆者身邊有成功創業的IoT朋友分享其觀後感，直言很多《IT狗》入面、外界認為是好荒謬的劇情，「其實係好真實，真實到血淋淋、好得人驚」，而其打大佬過程「比想像中難，也比想像中易，actually 難以想像 。」而正所謂The city is dying，阿信都會認同車公媚奧不如去媚灶，「真正令到呢個城巿停滯不前嘅，亦都唔係你所講嘅無知或者短視，而係我哋對香港創科已經失去咗信任。 」

據本欄觀察所得，近兩年在疫情下，不少初創早期確實是「有危有機」，受惠數碼化加快轉型，但久而久之，隨著整體經濟再回軟，抗疫政策混亂，中小微企面對供需波動而支出（包括人力成本）在短時間內急增，例如步兵車隊送貨快而糧期短，企業導致周轉不靈。在前景如此難以預判的情況下，主動被動地都已催促了初創的成長周期。個數據港真遠，但作為本地accelerators及incubators，近幾年都叫做有貨交。阿里巴巴及滙豐 Jumpstarter，加上新世界第三代Eureka Nova，都算是有聲有色。

數碼港有份領投的GOGOX近期通過上市聆訊，雖然聲勢好像有點兒不及科學園的商湯，但計劃集資都有39億，指合併的同城物流處於初期階段，公司亦進行大量投資以推動業務增長，因此預計未來兩年仍將繼續產生虧損。而碰巧日前CALL4VAN趁IT狗熱播開post，指「都有同投資者洽商，不過因為我哋冇exit plan，而係諗點樣改善司機經營環境，多過諗點樣壟斷市場同賣盤上市。」又意有所指「咁啱我哋個logo係黃色，對手嘅logo係藍色。」頓時令本港IT初創界都有些花生。

公司出路可能不到自己決定，本地IT人的「後路」其實卻有很多，而且也可以很一窩蜂？舉例早十年八載可能是不斷寫手機App，如今足以吸引他們的job是寫Algo炒幣、做DAO，甚至可以轉slash做下編程導師。再進一萬步，若論移民transferable skills，IT人的牌面其實一點也不弱，凝望那天高地廣，好像北美市場對IT行業便求才若渴，不少公司仍面對dated legacy問題，做IT的，前途何其遼闊空曠。

再宏觀、長遠些看，better tomorrow，元宇宙web3.0的虛擬世界概念迅速崛起，追求輕薄、長效、浸沉（非女性用品廣告）的用戶體驗，而且似乎無分東西，好像NFT（非同質化代幣）早成為投資市場追捧對象。中國科網龍頭亦有部署，騰訊最近更新了多個產品及項目，旗下事業群積極參與NFT。新一期《經濟學人》也有文章探討，元宇宙將會是另一個科技戰的兵家必爭之地，中概肯定不會缺席，尤其是騰訊已有網遊的先天優勢，何妨來個後發先至。但當然也要符合這很多監管的要求，以及懂得如何有系統地管理的人，而這些也會影響「有中國特色的元宇宙」（共宇宙？）的形成 - 總言之，a virtual certainty，未來IT肯定要人。

去年Netflix也有一套韓劇Start-up，又是講創業，故事劇情與《IT狗》有幾分相似，當然場景拍法更真更高明，但又親情加愛情更狗血些。雖然據網友分析，《IT狗》如果放在大台拍攝會變成《IT情緣》或《IT有情人》，但估計到了第二季，無論如何阿信同開開最終都會虛擬槍戰爭蒙玲吧。這股熱潮如果能夠持續，再引用近兩年防疫專家的理論，本欄夠膽講一句，香港的IT發展，「未來廿年相當關鍵」！

久利生

其他報道