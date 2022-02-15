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恒指跌200點 連跌3日累跌568點 成交微增 北水流出減少

烏克蘭局勢影響外圍氣氛，美期亞股跌，資金避險10年美債，恒指今早低開98點，早段曾升最多13點，午後跌勢加劇，最多跌336點，全日高低波幅350點。匯控（0005）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。三大指數連跌3日，其中，恒指累計跌568.64點。

恒指收市跌200點或0.82%，報24355點，成交金額1141億元，較上日增加0.26%，是2月11日1392.41億元成交後最多；國指跌90點或1.05%，報8528點。恒生科技指數收報5490點，跌0.22%。

藍籌26隻升，36隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升10.09%，收報61.65元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌4.09%，收報30.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報38.8元，升5.29%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報30.3元，跌4.57%。

恒指跌穿10天線(24440.8點)、20天線(24408.24點)、100天線(24405.6點)，同一時間，10天亦升穿20天線、100天線。科指10天線(5514.81點)得而復失。

北水南下合計淨流出15.43億元，較上日減少37.68%，連續第4日流出，累計流出44.71億元，對上一次連續4日淨流出是2021年11月16日。南水北上合計淨流出35.44億元人民幣，較上日減少6.44%，連續第2日流出，累計流出73.33億元。

午後消息股表現

騰訊（0700）據報推XR新業務 擬打通線上和線下全面一體化。收報470元，跌0.42%。

世茂（0813）旗下股權遭凍結，涉額5000萬元。收報5.93元，跌3.58%。

中匯（0382）上季收入升逾六成 股價漲2.5%。收報3.77元，升4.72%。

橋水增持阿里（9988）、京東（9618）等科技股。阿里收報118.4元，跌0.25%。京東（9618）收報290.4元，升0.28%。

今早及隔晚消息股表現

友邦（1299）、太保（2601）等 據報入圍藍十字競投名單。友邦收報86.7元，跌0.57%。太保（2601）收報24.15元，跌2.82%。東亞（0023）收報13.92元，跌1.97%。

匯控（0005）認為英國央行加息幅度將多過預期。收報58元，跌1.69%。

潤電（0836）據報擬分拆可再生能源部門於香港IPO。收報17.8元，跌3.89%。

禹洲（1628）旗下債價波動 澄清生產經營正常 未影響償債能力。收報0.65元，跌1.52%。

新疆新鑫（3833）發盈喜，料純利升1.7倍。收報1.37元，跌1.44%。

譚仔國際（2217）：首9個月稅後溢利跌20%，收入升37%。收報2.86元，跌1.38%。

世茂（0813）據報為40個項目尋找買家，涉資771億。收報5.93元，跌3.58%。

碧桂園服務（6098）擬全購中梁百悅智佳，擴物業管理業務。收報50.8元，升0.2%。

新城發展（1030）1月合約銷售額按年跌逾52%。收報5.16元，跌3.91%。

長城汽車（2333）1月銷量按年跌逾19% 新能源車升逾33%。收報18.88元，跌2.48%。

新力控股（2103）1月合同銷售額按年大跌逾96%。停牌。

匯控（0005）據報擬提高初級投資銀行家和交易員獎金一倍。收報58元，跌1.69%。

歌禮製藥（1672）：啟動HIV感染者中實現功能性治癒的研究。收報4.61元，升1.99%。

比利時司法部長：華為、小米（1810）手機，可能對用戶構成間諜風險。收報16.28元，跌0.37%。

廣匯寶信（1293）發盈喜，料去年盈利最少按年增1.4倍。收報0.65元，跌1.52%。

樂享（6988）發盈喜，料去年盈利最少增70%。收報2.44元，升2.09%。

中煤能源（1898）煤銷量按年跌20.2%。收報4.88元，跌4.13%。

丘鈦科技（1478）澄清，1月指紋識別模組銷售數量，為升9.7%，非26.3%。收報8.42元，升0.24%。

南航（1055）1月客運運力投入按年升19%，貨運跌6%。收報5.19元，跌3.71%。

四環（0460）：與CBC達成共識，冀將Letybo成中國第一肉毒桿菌毒素品牌。收報1.91元，升19.38%。

破頂股表現

破頂股包括，綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.17元，收報7元，升2.94%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.68元，收報9.61元，升0.63%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.7元，收報1.65元，升3.13%；長建（1038）創52周高，見51.2元，收報50.55元，跌0.79%；大酒店（0045）創52周高，見9.47元，收報9元，升0.56%；康師傅（0322）創52周高，見18.2元，收報17.78元，無升跌；電訊數碼（6033）創52周高，見3.58元，收報3.56元，升0.85%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；寰宇娛樂（1046）創52周高，見0.76元，收報0.7元，跌1.41%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌；魯証期貨（1461）創52周高，見0.8元，收報0.77元，升2.67%；。

破底股方面

破底股包括，卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.265元，收報0.27元，跌1.82%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.77元，收報4.97元，升1.84%；嘉和生物（6998）創上市新低，見5.28元，收報5.45元，升2.06%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見13.7元，收報14.56元，升5.05%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.73元，收報3.8元，跌0.78%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.5元，收報3.57元，升1.71%；VESYNC（2148）創上市新低，見5.9元，收報5.91元，跌3.11%；堃博醫療（2216）創上市新低，見4.01元，收報4.05元，跌1.94%；安能物流（9956）創上市新低，見4.71元，收報4.97元，跌14.16%；吉利（0175）見52周低16.2元，收報16.72元，升1.83%；莎莎國際（0178）見52周低1.41元，收報1.44元，跌0.69%；東曜藥業（1875）見52周低3.4元，收報3.43元，跌4.46%；有線（1097）見52周低0.047元，收報0.048元，跌2.04%；大家樂（0341）見52周低13.06元，收報13.1元，升0.15%；JS環球生活（1691）見52周低9.65元，收報9.88元，跌2.95%；美聯工商舖（0459）見52周低0.116元，收報0.12元，升2.56%；保誠（2378）見52周低123元，收報124.2元，跌1.74%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；國際娛樂（1009）見52周低0.255元，收報0.28元，升7.69%。

異動股

上升異動股，包括，四環醫藥（0460）收報1.91元，升19.38%；WAC（8619）收報0.103元，升18.39%；信達生物（1801）收報33.45元，升16.75%；強泰環保（1395）收報0.17元，升15.65%；珠江船務（0560）收報1.22元，升15.09%；金斯瑞（1548）收報27.85元，升12.75%；中港照相（1123）收報0.145元，升12.4%；藥明康德（2359）收報101.7元，升12.13%；毛記葵涌（1716）收報0.54元，升11.34%；康方生物（9926）收報20.7元，升10.7%。

下跌異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報3.61元，跌23.19%；金山工業（0040）收報0.66元，跌16.46%；正榮地產（6158）收報0.88元，跌15.38%；安能物流（9956）創上市新低，見4.71元，收報4.97元，跌14.16%；正榮服務（6958）收報1.31元，跌12.08%；龍光地產（3380）見52周低3.72元，收報3.8元，跌12.04%；樂透互娛（8198）收報0.39元，跌11.36%；比高（8220）收報0.024元，跌11.11%；HMVOD（8103）收報1.29元，跌10.42%；新灃集團（1223）收報1.06元，跌9.4%；碧生源（0926）收報0.73元，跌9.04%。

 

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