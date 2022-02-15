寬減期由4月1日至9月30日，為期6個月，科技園公司將推出 75%租金寬減，寬減金額以面積 5000 平方呎為上限。此輪租金寬減措施將惠及位於科學園、創新中心和創新園內的現有租戶和零售與食肆營運商。此外，所有在寬減期內積極參與科技園公司創業培育計劃的培育公司將可獲得 3.75萬元的一次性特別補助。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，疫情持續為本港各行各業的生計帶來衝擊，在這充滿挑戰的時刻，科技園公司堅持創科不停步，我們將繼續善用資源，集結力量，為有需要的租戶和培育公司提供更多幫助，以支援他們為建設香港創科生態圈和長遠經濟發展繼續作出貢獻。

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