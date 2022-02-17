香港零售協會於2月14至16日，就第五波疫情影響向22間公司進行訪問，當中與2月3至9日、即政府第二次收緊防疫措施前一星期相比，有七成受訪公司於2月10至16日的（第二次收緊防疫措施後首周）生意額，按周跌最多20%；更有公司稱跌幅高見60%。至於過去農曆新年，與去年同期相比，有八成受訪公司均錄得生意跌幅，其中有四成跌幅達40%；而與2019年比較，有九成受訪公司稱生意額跌幅更高見八成。

店舖減租方面，有七成受訪公司表示，目前仍未收到業主任何租金支援；有一半公司更稱業主態度強硬。協會主席謝邱安儀指，第五波肺炎疫情可謂有史以來最嚴峻的情況，本港零售銷售數字或會重返2020年低迷水平；儘管過去零售數據曾錄反彈，但「一日零遊客，零售業一日都講唔上復蘇」，故所得的只屬杯水車薪。

她重申，協會期望政府可即時以有效措施強制商舖業主減租，並將零售業納入新一輪防疫抗疫基金。另疫情緩和後可推出電子消費券，但金額則需視乎政府負擔能力，「少都好過冇」。

此外，因應疫苗通行證實施，有四成受訪公司預期，未來兩星期生意額跌幅將高達60%。另有七成受訪公司認為，上述措施實行或導致商場店舖人流及生意額下跌一半或更多；而有八成受訪公司指，措施下街舖人流及生意額亦會同告下跌，但跌幅將會較商場舖少。

百佳超級市場董事總經理任良安指，按政府向零售商發放最新的指引文件，許多情況包括執法責任仍未能釐清，商戶會將與當局商討細節，但絕對會配合政府政策執行。

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