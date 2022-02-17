新加坡去年全年的GDP增長為7.6%，最初估計為7.2%，而2020年收縮4.1%，去年的增長為10年以來最高水平。其經濟復蘇由貿易和製造業引領，惟預計即使到今年底，與旅遊、航空和消費者相關行業的活動仍將低於疫情前水平。貿工局常任秘書長Gabriel Lim表示，全球供應瓶頸依然存在，預計將持續到今年上半年，在短期內限制工業生產和GDP增長。

新加坡金管局在1月份收緊貨幣政策，為7年來首次非周期舉措，人們普遍預計當局將在4月的預定政策會議上再次收緊。金管局副總裁Edward Robinson表示，出於貨幣政策目的，評估風險平衡仍傾向於通脹，預測今年核心通脹2%至3%，整體通脹預測為2.5%至3.5%，當中不包括商品和服務稅（GST）上調的任何影響。此外，一份數據顯示，新加坡1月非石油國內出口（NODX）按年增長17.6%，超出預期。

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