路透社報道，由於新加坡繼續從疫情下的經濟衰退中復蘇，該國將維持對今年經濟增長3%至5%的預測，儘管官員們指出全球增長面臨下行風險和通脹壓力上升。新加坡貿易和工業部（MTI）表示，第四季度國內生產總值（GDP）按年增長6.1%，略低於市場預期的6.2%；經季節性調整後，按季則增長2.3%。
新加坡去年全年的GDP增長為7.6%，最初估計為7.2%，而2020年收縮4.1%，去年的增長為10年以來最高水平。其經濟復蘇由貿易和製造業引領，惟預計即使到今年底，與旅遊、航空和消費者相關行業的活動仍將低於疫情前水平。貿工局常任秘書長Gabriel Lim表示，全球供應瓶頸依然存在，預計將持續到今年上半年，在短期內限制工業生產和GDP增長。
新加坡金管局在1月份收緊貨幣政策，為7年來首次非周期舉措，人們普遍預計當局將在4月的預定政策會議上再次收緊。金管局副總裁Edward Robinson表示，出於貨幣政策目的，評估風險平衡仍傾向於通脹，預測今年核心通脹2%至3%，整體通脹預測為2.5%至3.5%，當中不包括商品和服務稅（GST）上調的任何影響。此外，一份數據顯示，新加坡1月非石油國內出口（NODX）按年增長17.6%，超出預期。
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