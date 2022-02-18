moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時財經新聞

美團見年半低「ATM」拖累恒指跌465點 伙科指見3周最大單日跌幅

美俄將就烏克蘭問題會談，美期向上，不過，港股受到內地發改委倡外賣行業減費的新政影響，美團（3690）急挫，加上銀監有關元宇宙的言論，一眾科技股向下，科指、恒指午後急挫並創逾3周最大跌幅。「ATM」拖累大市最多，而建行（0939）、中行（3988）、中移動（0941）逆市貢獻恒指。恒指、科指一周下跌，終止兩周連升。

恒指今早低開159點，曾收窄至跌29點，午後曾挫最多508點，全日高低波幅479點。恒指收市跌465點或1.88%，報24327點，成交金額1262億元，較上日增加20.67%，是2月11日1392.41億元成交後最多；國指跌173點或1.99%，報8537點。恒生科技指數收報5479點，跌3.22%。

藍籌23隻升，37隻下跌，4隻無升跌。潤地（1109）升5.05%，收報40.6元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌14.86%，收報188元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報17.18元，升1.06%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低182元，收報188元，跌14.86%。

恒指跌穿10天線(24632.17點)、20天線(24464.5點)、100天線(24411.58點)。科指跌穿10天線(5561.7點)、20天線(5577.69點)。

北水南下合計淨流出31.49億元，較上日增加334.79%，連續第2日流出，累計流出38.73億元。南水北上合計淨流入48.38億元人民幣，較上日增加181.24%，連續第2日流入，累計流入65.58億元。

一周表現

恒指終止連升兩周，本周累跌2.32%或578點，跌幅是1月28日後最大，當時收市跌幅為5.67%；本周表現最佳的是藥明生物（2269），累升10.32%，其次為潤啤（0291）及金沙中國（1928），分別升6.08%及5.48%。而表現最差的是美團（3690），累跌17.47%，其次為中人壽（2628）及碧桂園服務（6098），分別跌7.9%及5.06%。

國指本周累跌2.81%或246點，跌幅是1月28日後最大，當時收市跌幅為6.57%；本周表現最佳的是信達生物（1801），累升7.75%，其次為華潤啤酒（0291）及比亞迪（1211），分別升6.08%及5.39%。而表現最差的是美團（3690），累跌17.47%，其次為融創中國（1918）及中國人壽（2628），分別跌10.84%及7.9%。

科指亦終止兩連升，本周累跌2.09%或117點，跌幅是1月28日後最大，當時收市跌幅為9.86%；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升4.15%，其次為京東健康（6618）及比亞迪電子（0285），分別升4.08%及3.43%。而表現最差的是美團（3690），累跌17.47%，其次為閱文（0772）及汽車之家（2518），分別跌6.17%及4.39%。

午後消息股表現

發改革倡外賣平台減費。美團（3690）曾跌最多17.57%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為17.66%。今曾低見182元，是2020年7月7日180.7元後最低。今日收市跌14.86%，報188元，是2020年7月27日後收市新低，當日報185元。

傳中央廚房及分店多人確診新冠，大家樂（0341）：謠言。收報13.18元，升0.3%。

小米（1810）捐贈500萬元支援香港抗疫。收報16.14元，跌2.42%。

遭美列入惡名市場，騰訊（0700）強烈反對，阿里巴巴（9988）稱會保護知識產權。騰訊收報470元，跌1.88%。阿里巴巴（9988）收報119.5元，跌2.85%。

今早及隔晚消息股表現

李澤鉅抱恙等檢測結果，辭謝中聯辦視像會議，酒店推3000房作隔離。長實（1113）收報53.05元，無升跌。

金沙中國（1928）公布末期業績。收報24.05元，升0.21%。

兩新股上市，匯通達（9878）定價43元，清晰醫療（1406）定價1.6元。匯通達收報45.1元，升4.88%。清晰醫療（1406）收報1.54元，跌3.75%。

嘉里物流（0636）不超過2.4億美元收購國際貨運代理及物流服務公司。收報19.98元，升0.3%。

中州證券（1375）去年多賺3.8倍，下半年資產減值準備2.19億元人幣。收報1.5元，升0.67%。

現代傳播（0072）改名「超媒體」擬進軍元宇宙。收報0.189元，升1.61%。

信和酒店（1221）虧損擴大，不派中期息。收報2.32元，無升跌。

國泰（0293）1月載客按年跌近19%，載貨水平創疫情最低。收報7.12元，跌1.79%。

尖沙咀置業（0247）中期多賺2.3倍，中期息15仙。見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌。

信置（0083）中期基礎盈利倍增，中期息增7%至15仙。收報10.4元，跌0.19%。

破頂股表現

破頂股包括，泉峰（2285）創上市新高，見70.8元，收報66.7元，升1.91%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.71元，收報9.71元，升2.32%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.13元，收報2.13元，升4.93%；魯証期貨（1461）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升2.56%。

破底股方面

破底股包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.158元，收報0.164元，升1.23%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見6元，收報6.1元，跌3.79%；三葉草生物（2197）創上市新低，見8元，收報8.51元，升0.47%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.51元，收報3.72元，升3.33%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.45元，收報3.62元，升1.69%；朗詩（0106）見52周低0.25元，收報0.255元，跌1.92%；維亞生物（1873）見52周低3.39元，收報3.4元，跌5.29%；春立醫療（1858）見52周低11.14元，收報11.2元，跌2.1%；暢捷通（1588）見52周低7.19元，收報7.25元，跌1.89%；美團（3690）見52周低182元，收報188元，跌14.86%；JS環球生活（1691）見52周低9.35元，收報9.4元，跌6%；佳源國際（2768）見52周低2.56元，收報2.6元，跌1.52%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；冠忠巴士（0306）見52周低1.85元，收報1.85元，跌2.63%；凱升控股（0102）見52周低0.103元，收報0.106元，升1.92%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.155元，收報0.155元，跌8.82%。

異動股

上升異動股，包括，江山控股（0295）收報0.066元，升20%；迪臣發展（0262）收報0.126元，升13.51%；新東方在線（1797）收報5.57元，升13.21%；比高（8220）收報0.028元，升12%；培力控股（1498）收報1元，升9.89%；新世紀醫療（1518）收報1.07元，升9.18%；強泰環保（1395）收報0.177元，升8.59%；泰凌醫藥（1011）收報0.07元，升7.69%；綠城中國（3900）收報12.82元，升7.19%；金匯（8160）收報0.076元，升7.04%；中國波頓（3318）收報5.05元，升6.99%。

下跌異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.102元，跌15.7%；美團（3690）見52周低182元，收報188元，跌14.86%；希望教育（1765）收報0.9元，跌10.89%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.155元，收報0.155元，跌8.82%；百濟神州（6160）收報122.8元，跌7.81%；世紀聯合（1959）收報0.6元，跌7.69%。

 

其他報道

富途送1000盒新冠測試套裝 下周二起登記

京東捐贈1億元人幣抗疫物資 助香港穩控疫情

銀保監：防範「元宇宙」名義非法集資

國藥：二代重組蛋白新冠疫苗保護效果良好

路透調查：台灣1月出口訂單或續升23個月

發改革倡外賣平台減費 美團挫逾11% 見一個月低及最大跌幅

滬指以日中最高位收市 創板指獨憔悴

傳中央廚房及分店多人確診新冠 大家樂：謠言

小米捐贈500萬元支援香港抗疫

Adidas：縱面對疫情及消費者抵制 中國業務今年仍會增長

遭美列入惡名市場 騰訊強烈反對 阿里巴巴稱會保護知識產權

李澤鉅抱恙等檢測結果 辭謝中聯辦視像會議 酒店推3000房作隔離