恒指今早低開159點，曾收窄至跌29點，午後曾挫最多508點，全日高低波幅479點。恒指收市跌465點或1.88%，報24327點，成交金額1262億元，較上日增加20.67%，是2月11日1392.41億元成交後最多；國指跌173點或1.99%，報8537點。恒生科技指數收報5479點，跌3.22%。

藍籌23隻升，37隻下跌，4隻無升跌。潤地（1109）升5.05%，收報40.6元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌14.86%，收報188元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報17.18元，升1.06%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低182元，收報188元，跌14.86%。

恒指跌穿10天線(24632.17點)、20天線(24464.5點)、100天線(24411.58點)。科指跌穿10天線(5561.7點)、20天線(5577.69點)。

北水南下合計淨流出31.49億元，較上日增加334.79%，連續第2日流出，累計流出38.73億元。南水北上合計淨流入48.38億元人民幣，較上日增加181.24%，連續第2日流入，累計流入65.58億元。

一周表現

恒指終止連升兩周，本周累跌2.32%或578點，跌幅是1月28日後最大，當時收市跌幅為5.67%；本周表現最佳的是藥明生物（2269），累升10.32%，其次為潤啤（0291）及金沙中國（1928），分別升6.08%及5.48%。而表現最差的是美團（3690），累跌17.47%，其次為中人壽（2628）及碧桂園服務（6098），分別跌7.9%及5.06%。

國指本周累跌2.81%或246點，跌幅是1月28日後最大，當時收市跌幅為6.57%；本周表現最佳的是信達生物（1801），累升7.75%，其次為華潤啤酒（0291）及比亞迪（1211），分別升6.08%及5.39%。而表現最差的是美團（3690），累跌17.47%，其次為融創中國（1918）及中國人壽（2628），分別跌10.84%及7.9%。

科指亦終止兩連升，本周累跌2.09%或117點，跌幅是1月28日後最大，當時收市跌幅為9.86%；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升4.15%，其次為京東健康（6618）及比亞迪電子（0285），分別升4.08%及3.43%。而表現最差的是美團（3690），累跌17.47%，其次為閱文（0772）及汽車之家（2518），分別跌6.17%及4.39%。

午後消息股表現

發改革倡外賣平台減費。美團（3690）曾跌最多17.57%，是2021年7月27日後最大跌幅，當日跌幅為17.66%。今曾低見182元，是2020年7月7日180.7元後最低。今日收市跌14.86%，報188元，是2020年7月27日後收市新低，當日報185元。

傳中央廚房及分店多人確診新冠，大家樂（0341）：謠言。收報13.18元，升0.3%。

小米（1810）捐贈500萬元支援香港抗疫。收報16.14元，跌2.42%。

遭美列入惡名市場，騰訊（0700）強烈反對，阿里巴巴（9988）稱會保護知識產權。騰訊收報470元，跌1.88%。阿里巴巴（9988）收報119.5元，跌2.85%。

今早及隔晚消息股表現

李澤鉅抱恙等檢測結果，辭謝中聯辦視像會議，酒店推3000房作隔離。長實（1113）收報53.05元，無升跌。

金沙中國（1928）公布末期業績。收報24.05元，升0.21%。

兩新股上市，匯通達（9878）定價43元，清晰醫療（1406）定價1.6元。匯通達收報45.1元，升4.88%。清晰醫療（1406）收報1.54元，跌3.75%。

嘉里物流（0636）不超過2.4億美元收購國際貨運代理及物流服務公司。收報19.98元，升0.3%。

中州證券（1375）去年多賺3.8倍，下半年資產減值準備2.19億元人幣。收報1.5元，升0.67%。

現代傳播（0072）改名「超媒體」擬進軍元宇宙。收報0.189元，升1.61%。

信和酒店（1221）虧損擴大，不派中期息。收報2.32元，無升跌。

國泰（0293）1月載客按年跌近19%，載貨水平創疫情最低。收報7.12元，跌1.79%。

尖沙咀置業（0247）中期多賺2.3倍，中期息15仙。見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌。

信置（0083）中期基礎盈利倍增，中期息增7%至15仙。收報10.4元，跌0.19%。

破頂股表現

破頂股包括，泉峰（2285）創上市新高，見70.8元，收報66.7元，升1.91%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.71元，收報9.71元，升2.32%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.13元，收報2.13元，升4.93%；魯証期貨（1461）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升2.56%。

破底股方面

破底股包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.158元，收報0.164元，升1.23%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見6元，收報6.1元，跌3.79%；三葉草生物（2197）創上市新低，見8元，收報8.51元，升0.47%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.51元，收報3.72元，升3.33%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.45元，收報3.62元，升1.69%；朗詩（0106）見52周低0.25元，收報0.255元，跌1.92%；維亞生物（1873）見52周低3.39元，收報3.4元，跌5.29%；春立醫療（1858）見52周低11.14元，收報11.2元，跌2.1%；暢捷通（1588）見52周低7.19元，收報7.25元，跌1.89%；美團（3690）見52周低182元，收報188元，跌14.86%；JS環球生活（1691）見52周低9.35元，收報9.4元，跌6%；佳源國際（2768）見52周低2.56元，收報2.6元，跌1.52%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；冠忠巴士（0306）見52周低1.85元，收報1.85元，跌2.63%；凱升控股（0102）見52周低0.103元，收報0.106元，升1.92%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.155元，收報0.155元，跌8.82%。

異動股

上升異動股，包括，江山控股（0295）收報0.066元，升20%；迪臣發展（0262）收報0.126元，升13.51%；新東方在線（1797）收報5.57元，升13.21%；比高（8220）收報0.028元，升12%；培力控股（1498）收報1元，升9.89%；新世紀醫療（1518）收報1.07元，升9.18%；強泰環保（1395）收報0.177元，升8.59%；泰凌醫藥（1011）收報0.07元，升7.69%；綠城中國（3900）收報12.82元，升7.19%；金匯（8160）收報0.076元，升7.04%；中國波頓（3318）收報5.05元，升6.99%。

下跌異動股，包括，海亮國際（2336）收報0.102元，跌15.7%；美團（3690）見52周低182元，收報188元，跌14.86%；希望教育（1765）收報0.9元，跌10.89%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.155元，收報0.155元，跌8.82%；百濟神州（6160）收報122.8元，跌7.81%；世紀聯合（1959）收報0.6元，跌7.69%。

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