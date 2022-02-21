恒指收市跌157點或0.65%，報24170點，成交金額1437億元，較上日增加13.89%，是1月25日1464.86億元成交後最多；國指跌81點或0.96%，報8455點。恒生科技指數收報5327點，跌2.78%。

藍籌32隻升，27隻下跌，5隻無升跌。創科實業（0669）升2.41%，收報136.2元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌5.54%，收報19.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9元，升5.39%；跌幅最大的是微盟（2013）收報5.71元，跌9.79%。

恒指於50天線(23931.39點)及100天線(24408.17點)之間。科指低於主要平均線，最近為10天線(5541.49點)。

北水南下合計淨流入5.35億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出35.21億元人民幣，終止連續2日流入。

午後消息股表現

四大行同步下調廣州地區房貸利率。合景泰富（1813）收報4.16元，跌4.59%；恒大（3333）收報1.65元，跌1.79%；雅居樂（3383）收報4.18元，跌3.91%；奧園（3883）收報1.54元，跌3.75%；富力（2777）收報3.91元，跌1.51%；碧桂園（2007）收報6.72元，無升跌。向上的則有，旭輝（0884）收報6.14元，升1.82%。

傳大幅裁員，微博（9898）澄清：僅為架構調整。收報232.4元，跌4.6%。

卡賓（2030）去年少賺15.5%，派末期息3.4仙。收報2.78元，跌1.07%。

花樣年（1777）債券持有人，起訴潘軍、曾寶寶等，稱公司發布「不準確和誤導性」公告。收報0.3元，跌3.23%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下冠君產業信託（2778）收報3.87元，跌0.51%。新東方（9901）收報11.66元，跌3.64%。百盛集團（3368）收報0.205元，跌3.3%。盈大地產（0432）收報0.59元，無升跌。

南方東英元宇宙概念ETF（3034）上市，起始價格約爲7.8元。收報7.91元，升1.4%。

海港企業（0051）4億售常州馬哥孛羅酒店。收報6.98元，升1.01%。

海底撈（6862）發盈警，轉盈為虧，蝕38億至45億。收報19.08元，跌5.54%。

康希諾（6185）疫苗獲批用於序貫加強免疫接種。收報142.2元，升1.14%。

新城發展（1030）旗下的A股子公司新城控股提前贖回12.45億境外債。收報5.2元，跌2.07%。

農夫山泉（9633）及聯想集團（0992）染藍，恒大物業（6666）不足一年被剔出國指。農夫山泉收報2.66元，跌3.97%。聯想集團（0992）收報9元，升5.39%。恒大物業（6666）收報2.66元，跌3.97%。

入國指的信義光能（0968）收報14.62元，升1.67%。

入科指的商湯（0020）收報6.61元，升6.79%；理想（2015）收報117.3元，升1.21%；小鵬（9868）收報150.9元，跌2.65%。

剔出科指的同程（0780）收報16.68元，跌2.91%；微盟（2013）收報5.71元，跌9.79%；汽車之家（2518）創上市新低，見52.05元，收報52.65元，跌5.22%。

億達中國（3639）1月合約銷售按年跌近40%。收報0.59元，無升跌。

金沙中國（1928）去年度虧損收窄至10.5億美元，不派息。收報23.65元，跌1.66%。

正榮地產（6158）：現有內部資源或不足以解決下月到期債務。收報0.75元，跌13.79%。

博駿教育（1758）發盈警，料去年轉蝕最多至2.5億人幣。停牌。

摩比發展（0947）發盈警，料去年虧損擴大至逾1億人幣。創上市新低，見0.31元，收報0.325元，跌7.14%。

融信中國（3301）4.21億人幣售附屬公司股權，擬作歸還銀行借款。收報2.65元，升1.92%。

保誠（2378）下任CEO據報或需香港以外地方履新。收報125元，跌0.79%。

雲遊控股（0484）料按年虧轉盈賺至少3200萬人幣。收報1.15元，升0.88%。

中國太平（0966）1月總保費收入按年跌5%。收報10.02元，跌2.91%。

破頂股表現

破頂股包括，匯通達（9878）創上市新高，見48元，收報43.35元，跌3.88%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.77元，收報9.63元，跌0.82%；盈健醫療（1419）創52周高，見2.18元，收報2.1元，升20.69%；中海外（0688）創52周高，見25.65元，收報25.45元，升2%；交行（3328）創52周高，見5.56元，收報5.55元，升0.73%；神華（1088）創52周高，見22.8元，收報22.5元，升0.22%；渣打（2888）創52周高，見62元，收報62元，升4.73%；康師傅（0322）創52周高，見18.42元，收報18.38元，升1.88%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.61元，收報2.68元，跌3.25%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.119元，收報0.124元，跌8.15%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見5.97元，收報5.97元，跌2.13%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.85元，收報0.88元，跌2.22%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見18.94元，收報18.96元，跌4.63%；啟明醫療（2500）創上市新低，見22.2元，收報23.1元，跌3.55%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.51元，收報4.59元，跌4.57%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見30.1元，收報30.7元，跌1.44%；汽車之家（2518）創上市新低，見52.05元，收報52.65元，跌5.22%；康特隆（1912）創上市新低，見0.164元，收報0.17元，跌0.58%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.31元，收報0.325元，跌7.14%；百融雲（6608）創上市新低，見8.64元，收報8.7元，跌3.33%；醫渡（2158）創上市新低，見12.16元，收報12.18元，跌4.25%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.09元，收報0.09元，跌5.26%；皓天財經（1260）創上市新低，見0.255元，收報0.26元，跌3.7%；中泛控股（0715）創上市新低，見0.092元，收報0.1元，跌2.91%；創新奇智（2121）創上市新低，見15.8元，收報15.84元，跌4.58%；通達（0698）見52周低0.18元，收報0.182元，跌4.71%；春立醫療（1858）見52周低10.68元，收報10.9元，跌2.68%；暢捷通（1588）見52周低6.66元，收報6.66元，跌8.14%；美團（3690）見52周低178元，收報180.5元，跌3.99%；美圖公司（1357）見52周低1.4元，收報1.41元，跌2.08%；閱文（0772）見52周低43.7元，收報44.65元，跌0.56%；毅德國際（1396）見52周低0.315元，收報0.33元，跌17.5%；JS環球生活（1691）見52周低9.13元，收報9.35元，跌0.53%；太陽國際（8029）見52周低0.36元，收報0.36元，無升跌；中國有贊（8083）見52周低0.28元，收報0.28元，跌3.45%；佳源國際（2768）見52周低2.55元，收報2.59元，跌0.38%；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；冠忠巴士（0306）見52周低1.85元，收報1.85元，無升跌；信佳國際（0912）見52周低1.54元，收報1.55元，跌1.9%；凱升控股（0102）見52周低0.101元，收報0.103元，跌2.83%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.15元，收報0.15元，跌3.23%。

異動股

上升異動股，包括，盈健醫療（1419）創52周高，見2.18元，收報2.1元，升20.69%；諾輝健康（6606）收報27.6元，升13.11%；超凡網絡（8121）收報0.147元，升11.36%；現代傳播（0072）收報0.208元，升10.05%；安能物流（9956）收報5.62元，升9.55%；信陽毛尖（0362）收報0.109元，升9%；國藝（8228）收報0.085元，升8.97%；錦欣生殖（1951）收報8.81元，升8.77%；雍禾醫療（2279）收報11.52元，升8.68%；京東物流（2618）收報26.7元，升8.54%。

下跌異動股，包括，環球實業科技（1026）收報0.147元，跌20.11%；毅德國際（1396）見52周低0.315元，收報0.33元，跌17.5%；HMVOD（8103）收報1.05元，跌17.32%；正榮地產（6158）收報0.75元，跌13.79%；江山控股（0295）收報0.057元，跌13.64%；心動公司（2400）收報28.05元，跌11.79%；明發（0846）收報0.39元，跌11.36%；微盟（2013）收報5.71元，跌9.79%；嗶哩嗶哩（9626）收報249元，跌9.59%。

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