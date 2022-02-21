期內，失業率上升主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業，而下跌則主要見於製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業。

期內，總就業人數下跌至367.65萬人，減少約4200人。同期的總勞動人口亦下跌至381.17萬人，減少約1.23萬人。

期內，失業人數（不經季節性調整）下跌至13.52萬人，減少約8100人。同期的就業不足人數則升至6.98萬人，增加約3000人。

勞工及福利局局長羅致光稱，本地第五波疫情開始令勞工市場受壓。雖然失業率維持於3.9%，但同期就業不足率轉為上升0.1個百分點至1.8%。

按行業分析，餐飲服務活動業的失業率上升0.3個百分點至6.2%，藝術、娛樂及康樂活動業的失業率上升1.3個百分點至5.3%。是由於本地疫情在1月惡化，阻礙了這些行業的活動。另一方面，多個其他行業的失業率繼續下跌，當中製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業的跌幅較為顯著。

展望未來，羅致光稱，最近本地疫情惡化將會為勞工市場帶來進一步壓力。第六輪「防疫抗疫基金」的措施應能提供一些支援，估計將惠及6.7萬個企業、4萬架交通工具的營運者和75萬名人士。然而，勞工市場的前景將取決於本地疫情發展。因此，社會各界必須團結一致，同心合力，配合和支持政府的抗疫措施，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意相關情況。

勞工處在期內平均每月錄得97 011個來自私營機構的空缺，按年上升81.2%，較10至12月的平均數字則下降9.6%。

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