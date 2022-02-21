moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

香港1月失業率持平 就業不足率升至1.8% 餐飲、娛樂失業率升

政府統計處公布，截至1月底止3個月經季節性調整的失業率為3.9%，與10至12月持平，同時，亦好過預期的4.1%。就業不足率則由10至12月的1.7%上升至1.8%。

期內，失業率上升主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業，而下跌則主要見於製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業。

期內，總就業人數下跌至367.65萬人，減少約4200人。同期的總勞動人口亦下跌至381.17萬人，減少約1.23萬人。

期內，失業人數（不經季節性調整）下跌至13.52萬人，減少約8100人。同期的就業不足人數則升至6.98萬人，增加約3000人。

勞工及福利局局長羅致光稱，本地第五波疫情開始令勞工市場受壓。雖然失業率維持於3.9%，但同期就業不足率轉為上升0.1個百分點至1.8%。

按行業分析，餐飲服務活動業的失業率上升0.3個百分點至6.2%，藝術、娛樂及康樂活動業的失業率上升1.3個百分點至5.3%。是由於本地疫情在1月惡化，阻礙了這些行業的活動。另一方面，多個其他行業的失業率繼續下跌，當中製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業的跌幅較為顯著。

展望未來，羅致光稱，最近本地疫情惡化將會為勞工市場帶來進一步壓力。第六輪「防疫抗疫基金」的措施應能提供一些支援，估計將惠及6.7萬個企業、4萬架交通工具的營運者和75萬名人士。然而，勞工市場的前景將取決於本地疫情發展。因此，社會各界必須團結一致，同心合力，配合和支持政府的抗疫措施，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意相關情況。

勞工處在期內平均每月錄得97 011個來自私營機構的空缺，按年上升81.2%，較10至12月的平均數字則下降9.6%。

 

其他報道

澳門財政局：1月來自博彩收入按年增近1.5%

內地頒《元宇宙產業自律公約》抵制資本炒作 概念股受壓

恒指收市跌157點 伙科指連跌兩日 跌幅少於上日 北水轉淨流入

特朗普自創社交平台TRUTH Social上架 

恒指公司推三項新指數

富通為抗疫「專屬中小型巴士車隊」司機提供3個月保障

澳門司警：上周曾聯同博監局派員巡查公司廳 無違規

四大行同步下調廣州地區房貸利率

恒生7分行因員工染疫今起暫停服務

匯豐捐1億元兼與紅十字會合作抗疫 支援有需要人士

俄若「入侵」烏克蘭 美國、歐盟據報將禁止金融交易、聯繫

傳大幅裁員 微博澄清：僅為架構調整

卡賓去年少賺15.5% 派末期息3.4仙

花樣年債券持有人 起訴潘軍、曾寶寶等 稱公司發布「不準確和誤導性」公告