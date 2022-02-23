文章稱，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但不意味着平台企業前景堪憂，當前最關鍵是消費意願不足的問題，認為如果人們不去消費，「平台定的佣金比例再高，也收不上來錢」。

該文章又指，政策提出「引導」下調服務費，「不是命令，旨在促進政府部門、大平台、小商户攜起手來，同舟共濟渡難關」。同時在「引導」對疫情中高風險地區商戶給予階段性服務費優惠，主要是呼籲企業承擔更多社會責任。

另外，文章強調，「以中央財政、政府部門為主體實施的紓困政策中，平台企業成為被寄予厚望的出力方，恰恰說明平台企業在經濟社會中的重要地位得到認可，能聯動千千萬萬市場主體，未來大有可為」。

消息刺激美團股價升逾3%，結束三連跌局面，暫報177.2元。

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