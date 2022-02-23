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恒指收市升140點 終止3連跌 匯控、美團撐市 北水淨流入14億 銀娛升3%

多國制裁俄羅斯，市場回穩，美期、亞股向上，港股三大指數終止3連跌。匯控（0005）、美團（3690）、阿里（9988）撐市。匯控（0005）收報58.1元，升2.92%；美團（3690）收報176.6元，升3.09%；阿里巴巴（9988）收報112.4元，升0.9%。

恒指今早高開97點，曾跌最多19點，午後升幅擴大至225點，全日高低波幅244點。

恒指收市升140點或0.6%，報23660點，成交金額1149億元，較上日減少21.74%，是2月17日1046.02億元成交後最少；國指升46點或0.56%，報8317點。恒生科技指數收報5299點，升1.39%。

藍籌29隻升，31隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升4.9%，收報62.1元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.64%，收報125.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報40.3元，升8.19%；跌幅最大的是阿里健康（0241）見52周低5.41元，收報5.43元，跌2.86%。

恒指10天線(24393.3點)跌穿100天線(24395.96點)，續低於50天線(23909.96點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(5486.84點)。

北水南下合計淨流入14.58億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入14.22億元人民幣，終止連續2日流出。

午後消息股表現

官媒指下調服務費非命令，忌反應過頭，美團（3690）止跌。收報176.6元，升3.09%。

估值不足，阿里（9988）暫停Lazada，IPO前集資計劃。收報112.4元，升0.9%。

世茂（0813）據報未按時足額償付60億債務。收報5.57元，跌1.07%。

ASM太平洋（0522）預告首季預訂強勁，料供應鏈問題持續。今早公布第四季多賺6.9倍，息2.6元，全年多賺3.9倍，派息增44%。收報85元，升3.28%。

銀娛（0027）全年轉賺，EBITDA，35億，派特別息0.3元。收報47.5元，升3.04%。

聯想（0992）上季純利創新高錄近50億，勝預期。收報8.77元，跌2.66%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司將公布業績，績前表現如下，百威亞太（1876）收報22.85元，跌0.65%。網易（9999）收報147.1元，跌2.13%。

樂普生物（2157）上市，定價為7.13元。收報7.14元，升0.14%。

九毛九（9922）發全年盈喜，惟下半年純利按年跌3成。收報18.78元，升0.21%。

黛麗斯國際（0333）去年下半年少賺98%，稱市場需求已恢復至疫情前水平。收報0.51元，無升跌。

新東方（9901）上半年由盈轉虧，虧損8.76億美元。收報11.74元，升5.39%。

中創環球（1678）主席胡明法追討前主席及中泰，冀討回2.6億。續停牌。

禹洲（1628）最多3.05億售土瓜灣泰捷工廠大廈，賺620萬。收報0.65元，跌2.99%。

玖紙（2689）中期少賺31%，中期息8分人幣。收報8元，跌1.84%。

百盛商業（3368）去年淨虧損收窄至1.76億人幣，不派息。收報0.2元，跌1.96%。

首都機場（0694）發盈警，料蝕最多21.5億。收報5.2元，跌2.07%。

破頂股表現

破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見15.68元，收報15.36元，升0.92%；遊萊互動（2022）創52周高，見0.132元，收報0.108元，無升跌；綠科科技（0195）創52周高，見0.148元，收報0.148元，升7.25%；康師傅（0322）創52周高，見18.48元，收報17.94元，跌1.64%；中國建築（3311）創52周高，見10.88元，收報10.86元，升6.47%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.19元，收報2.19元，升1.86%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌；魯証期貨（1461）創52周高，見0.83元，收報0.82元，升2.5%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.35元，收報2.39元，跌4.4%；當代置業（1107）創上市新低，見0.136元，收報0.141元，跌1.4%；中梁（2772）創上市新低，見3.19元，收報3.19元，跌3.33%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.44元，收報0.445元，跌1.11%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見5.45元，收報5.88元，升5%；心通醫療（2160）創上市新低，見2.98元，收報3.07元，升0.66%；嘉和生物（6998）創上市新低，見5.2元，收報5.48元，升1.67%；三葉草生物（2197）創上市新低，見7.69元，收報8.15元，升3.16%；平安好醫生（1833）創上市新低，見23.35元，收報24元，跌0.41%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見14.12元，收報14.5元，跌2.03%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.09元，收報3.34元，跌0.6%；汽車之家（2518）創上市新低，見50.8元，收報51.7元，升1.17%；寶尊電商（9991）創上市新低，見27.6元，收報27.9元，跌5.58%；南方通信（1617）創上市新低，見0.11元，收報0.113元，跌3.42%；百融雲（6608）創上市新低，見7.75元，收報7.78元，跌3.71%；中泛控股（0715）創上市新低，見0.065元，收報0.091元，跌9%；龍光地產（3380）見52周低3.63元，收報3.74元，跌1.06%；朗詩（0106）見52周低0.231元，收報0.231元，跌5.71%；通達（0698）見52周低0.167元，收報0.167元，跌2.91%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低0.98元，收報1.03元，升0.98%；莎莎國際（0178）見52周低1.41元，收報1.45元，升0.69%；新奧能源（2688）見52周低107.3元，收報110元，升0.82%；華潤燃氣（1193）見52周低35.65元，收報36.4元，跌2.93%；長江生命科技（0775）見52周低0.7元，收報0.71元，跌1.39%；開拓藥業（9939）見52周低0.7元，收報0.71元，跌2.26%；碧生源（0926）見52周低0.7元，收報0.71元，無升跌；阿里健康（0241）見52周低5.41元，收報5.43元，跌2.86%；希慎（0014）見52周低23.1元，收報23.15元，跌1.49%；大家樂（0341）見52周低12.92元，收報13.18元，升1.7%；冠君（2778）見52周低3.72元，收報3.74元，跌1.84%；閱文（0772）見52周低42.7元，收報43元，跌0.46%；微盟（2013）見52周低5.05元，收報5.39元，升2.47%；新奧（2688）見52周低107.3元，收報110元，升0.82%；思摩爾（6969）見52周低29.45元，收報30.15元，跌2.27%；太陽國際（8029）見52周低0.36元，收報0.36元，無升跌；中國有贊（8083）見52周低0.233元，收報0.245元，跌7.55%；美聯工商舖（0459）見52周低0.115元，收報0.12元，升2.56%；長城環亞（0583）見52周低0.28元，收報0.28元，無升跌；尖沙咀置業（0247）見52周低22.9元，收報22.9元，無升跌；樂聲電子（0213）見52周低1.01元，收報1.05元，跌0.94%。

異動股

上升異動股，包括，南方錳業（1091）收報1.39元，升20.87%；佳兆業資本（0936）收報0.355元，升18.33%；中國儒意（0136）收報2.36元，升13.46%；高偉電子（1415）收報8.94元，升13.16%；俄鋁（0486）收報7.28元，升13.04%；雍禾醫療（2279）收報12.66元，升11.64%；諾輝健康（6606）收報29.65元，升11.05%；國藝（8228）收報0.097元，升10.23%；博華太平洋（1076）收報0.067元，升9.84%；愛帝宮（0286）收報0.59元，升9.26%；1957 & Co.（8495）收報0.36元，升9.09%。

 

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