政府消息人士指，若上輪計劃已成功的登記的市民所選用的承辦商並非八達通，即WeChat Pay、AlipayHK、Tap & Go，他們在4月可獲一筆過5000元，若市民在上輪計劃選用了八達通，則會分兩期，首期先發4000元，於特定時間內合資格消費達4000元便可領尾期的1000元，領款安排設計與上一輪相同。

消息人士指，八達通儲值額上限為3000元，但只要卡內餘額少於3000元，市民可無限次拍卡領消費券，直至領完為止。

至於特別安排後的5000元餘額，則會跟新登記市民的消費券一起約於年中發放，屆時市民可決定是否轉換支付工具。

消息人士又指，上一輪消費券配合商戶優惠及疫情穩定，帶來的提振氣氛良好，而過去一年有其他儲值支付工具發展成熟，找新的營辦商是政府冀為市民提供多選擇，且引入良性競爭，商戶能提供更多優惠，令消費氣氛良好，令消費券計劃成效更大，且冀進一步推動電子支付市場發展。甄選會考慮有關支付工具的商戶和用家覆蓋面、籌備時間等。

至於已移民的港人，政府消息人士指，正如去年推出時合資格準則亦包括「在港要求」，新一輪亦繼續有此準則，詳情之後公布，主要是針對年中推的今輪計劃，屆時會說明在港居住要求，譬如去年是兩年內最少一天在港，屆時會再檢視，包括參考最近兩年因疫情未能返港的市民情况，所訂下的時間會考慮這些因素。至於去年已合資格取消費券者，因毋須再登記。

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