文章日期：2022年2月23日 16:36
中國人壽（2628）公布，於今日收到辭任函，王濱因無法繼續履行董事職務已辭任公司董事長、執行董事職務。該辭任於同日起生效。
王濱已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請公司股東注意。
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