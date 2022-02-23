銀河娛樂（0027）主席呂志和今午在業績發布會上表示，由於集團財務穩健，因此決定酌量每股派0.3元特別息，雖然不是太多，但是希望可以「沖喜」一下，隨著集團有更多新項目推出，期望將來會有更多股息可派。於農曆新年檔期，在高端中場帶動下，生意表現穩健、酒店入住率有所上升，商場銷售理想，即使因為香港疫情爆發影響所及，澳門收緊措施，農曆年生意比想象中少些，但是仍然能維持得到。
在處理續牌方面，副主席呂耀東指出，集團的物業內目前沒有貴賓廳經營，他們希望視乎新修訂的法律確定中介人的操作守則後，再作評估。因應政府對貴賓廳作調控，集團已慢慢在中場業務方面增加，並且發展非博彩業務，因此沒有因為沒有了貴賓廳活動後而影響盈利。集團更是在2021年度首間博彩公司有盈利及派息，並反映在EBITDA層面，貴賓廳生意已不再重要。至於如何處理3個城市娛樂會的業務，他認為在未有具體資料下，要談如何處理會言之過早，加上會有3年過渡期，因此他們可以與城市娛樂會的老闆去進一步討論。
該集團擬投入運作的澳門銀河三、四期方面，呂耀東預期，會推出更多非博彩、演藝及MICE事業，目前第三期正進行驗收程序，開幕時間要看天。呂志和補充，會因應疫情情況，料第三期在今年底、明年初有望開業，並加強防控，他的願望是，在3至6個月在防疫取得效果後，港、澳恢復通關。
呂耀東又引述澳門立法會主席曾表示，有信心完成討論，今年下半年有望可以進行賭牌競投，即使之前政府亦預備賭牌需要延期，作為其中一個選項，他們最終會繼續和政府協調下一步的工作，予以配合。
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