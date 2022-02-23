香港銀行學會就財政司司長陳茂波今天發表的財政預算案中，有關加強培訓本地金融業人才發展，積極落實為金融科技從業員制訂資歷架構認可的專業資歷，並建議向成功取得相關專業資歷的從業員提供資助表示支持。
該會指出，根據最新一份財政預算案，首批適用於銀行業的金融科技專業資歷預計於今年推出，並將實行「金融科技從業員培訓資助先導計劃」，為取得金融科技專業資歷的從業員提供八成學費資助，名額約1,500個；並將繼續為不同金融行業建立金融科技專業資歷，推動金融科技人才全面邁向專業化，計劃預算為4,300萬元。
香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，非常歡迎財政司司長提出為來自不同行業及背景的人士提供資助，推動本地金融科技行業建立完整和普及的專業資歷基準。學會正協助管局推出「銀行專業資歷架構」(Enhanced Competency Framework)下的金融科技專業資格，希望成為首批適用於銀行業的金融科技專業資歷，並冀可進一步協助落實相關的資助安排。
此外，香港銀行學會也歡迎財政預算案中所提及，為鞏固香港國際金融中心地位而作出的多項措施，包括計劃推出為期3年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，資助培訓及獲取相關專業資格的費用，推動金融及相關界別人士參與培訓，以及探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施等。
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