該協議自2024年2月1日起計為期36個月，按基本租金總額約1.03億元計算，洲立影藝每月須支付286萬元，會由集團內部資源支付，而業主可能會根據租賃協議之條文收取每月營業額租金。

集團稱，儘管新冠疫情下的營商環境充滿挑戰，其對長遠基本娛樂需求仍抱持審慎樂觀態度；又稱該物業所處之戰略位置，於現有租賃屆滿後繼續使用將對集團之戲院營運有所助益，並將進一步提升其作為香港領先多廳戲院營運商之市場地位。

本港疫情持續兩年多時間，令電影業陷入寒冬，已有多間戲院因經營困難而結業或轉售，UA Cinema（娛藝院線）在去年3月宣布全線結業。今年初爆發第五波疫情，特區政府再一步收緊防疫措施，其中戲院需要關閉營業至4月20日，戲院生意完全停頓，鑽石山的百老匯荷里活戲院及Cinema City銅鑼灣VICTORIA，已相繼在今個月內宣布結業。

政府早前宣布推出第六輪防疫抗疫基金，將向持牌影院提供單次資助，每塊銀幕10萬元，每條院線最多可獲300萬元資助。不過，香港戲院商會形容是杯水車薪，未能紓緩業界困境，又建議政府再次推出保就業計劃，及呼籲業主在戲院停運期間，停收租金或提供減免。

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