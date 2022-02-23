moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

又一城FESTIVAL GRAND CINEMA 斥1億於2024年續租三年

本港有戲院在新冠疫情下續租三年，豐德麗（0571）公布，旗下洲立影藝位於九龍塘又一城FESTIVAL GRAND CINEMA與業主簽訂在2024年後續租三年的租賃協議，繼續營運戲院及相關務，租金總額1.03億元。豐德麗今日收報0.34元，無升跌。

該協議自2024年2月1日起計為期36個月，按基本租金總額約1.03億元計算，洲立影藝每月須支付286萬元，會由集團內部資源支付，而業主可能會根據租賃協議之條文收取每月營業額租金。

集團稱，儘管新冠疫情下的營商環境充滿挑戰，其對長遠基本娛樂需求仍抱持審慎樂觀態度；又稱該物業所處之戰略位置，於現有租賃屆滿後繼續使用將對集團之戲院營運有所助益，並將進一步提升其作為香港領先多廳戲院營運商之市場地位。

本港疫情持續兩年多時間，令電影業陷入寒冬，已有多間戲院因經營困難而結業或轉售，UA Cinema（娛藝院線）在去年3月宣布全線結業。今年初爆發第五波疫情，特區政府再一步收緊防疫措施，其中戲院需要關閉營業至4月20日，戲院生意完全停頓，鑽石山的百老匯荷里活戲院及Cinema City銅鑼灣VICTORIA，已相繼在今個月內宣布結業。

政府早前宣布推出第六輪防疫抗疫基金，將向持牌影院提供單次資助，每塊銀幕10萬元，每條院線最多可獲300萬元資助。不過，香港戲院商會形容是杯水車薪，未能紓緩業界困境，又建議政府再次推出保就業計劃，及呼籲業主在戲院停運期間，停收租金或提供減免。

其他報道

銀行學會將向1500名取得金融科技專業資歷從業員提供八成學費資助

數碼通5G ARPU貴50元至100元  堅持派息率為75%

商湯科指權重降至0.24% 料僅得1.12億被動資金淨買

中國21世紀教育向石家莊一中學授出1825萬貸款

聯想上季ISG業務首次扭虧為盈 上半年晶片短缺持續

財政預算案｜商界會計師協會：支持預算案「能者多付」建議

中小企還息不還本延長至10月底　設先還20%本金選項

中銀、渣打、花旗將停周六分行服務

中電擬售EnergyAustralia 估值20億美元

恒隆地產捐款600萬支持興建方艙醫院

數碼通去年下半年純利跌6% ARPU升4%至210元

稻草熊娛樂發盈喜 料去年盈利增至少7.5倍

呂志和：期望賢能者出選特首   

立法禁追租、停服務、申清盤 罰追租額3倍 政府放風：不違基本法