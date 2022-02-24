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大摩降今年香港GDP增長至1% 月內第二次下調

摩根士丹利將今年香港經濟增長預期由2%降至1%，為繼月初因應政府收緊社交距離措施將增長預期自2.5%下調後，月內第二次降低增長預期。大摩指，由於新冠肺炎疫情嚴峻，假設嚴格的社交距離措施會持續到年中，令上半年佔香港經濟四成的服務消費受損，令相關行業失業率急升和中小企破產，對家庭消費和企業投資產生第二輪影響。

大摩以此基本假設，預計今年上半年的經濟按年增長將保持在收縮0.6%的低迷水平，然後在下半年溫和反彈至按年上升2.5%。雖然政府在昨日《財政預算案》對支持經濟的投放強於預期，不過大摩認為只能部分紓緩家庭和企業的問題，增長復蘇需要等到今年下半年，社會距離限制逐漸放寬時開始。

大摩看經濟前景仍然悲觀，以最差的預期情况，新冠病毒新症在第一季繼續指數式上升，令香港在第二季於中央政府支持下全面封城以遏止病毒傳播，這將進一步破壞經濟，短期內令經濟陷入進一步收縮。此情况下，預期經濟僅會在第四季略微轉正，全年經濟衰退2%。

若以最佳假設情况，本輪疫情可能在3月中見頂，在4月20日前提早放寬嚴格防疫措施，幫助服務消費和商業情緒更快復蘇。此情況下再加上財政寬鬆政策，可能有助於經濟自從第二季轉為按年上升，將全年經濟增長率提升至2%。

 

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