阿里港股績前跌穿110元「鐵底」，低見103.6元，創52周新低，全日收報105元，跌6.58%。

今次為去年12月投資者日後，集團首次用新的分部方式來披露業績表現。收入按業務劃分，中國商業分部收入同比增長7%至1,722.26億元；國際商業分部收入按年增長18%至164.49億元。本地生活服務分部收入增長27%至121.41億元。

雲業務分部收入按年增20%至195.39億元，表現略遜上季的破200億元。集團指，表現反映來自金融及電訊行業的強勁增長，部分被雲業務的一位頭部客戶基於非產品相關的要求就其中國以外的業務停止採用其海外雲服務的持續影響，以及如互娛與在線教育等互聯網行業的客戶需求放緩所抵銷。

期內，阿里巴巴生態全球年度活躍消費者（AAC）達12.8億，淨增加4,300萬，完全符合目標的進程；新增長業務帶來正面推動作用，淘特、國際商業、本地生活服務及菜鳥等業務的推動，正在實現多業務引擎驅動未來增長。其中，中國市場AAC從上季末的9.53億增至9.79億，海外AAC從上季末2.85億增至3.01億。

集團去年12月份季度，以約14億美元回購約1,010萬股ADS；三個財季的回購佔整個150億美元回購計劃51%。

集團管理層在上一份季度報告調低2022財政年度的總收入指引，預計整年總收入按年增長20%至23%。原先對該財年的收入指引為逾9300億元，相當於按年增長30%。阿里解釋，下調收入指引，主要基於集團對目前宏觀經濟狀況及競爭環境等不確定性。

在去年因「二選一」壟斷行為遭罰182.28億元後，阿里前景仍存有不利因素，包括前一季核心電商業務增長放緩，加上對新業務大額投入，使集團收入及純利均較預期差；近日亦見內地監管部門對系內螞蟻集團展開審查。

此外，昨有外電報道，集團旗下東南亞線上購物網站Lazada，因未能達到其預期估值，暫停上市前融資10億美元（約78億港元）計劃。

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