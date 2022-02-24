該集團指，已經就有關融資及擬收購的事情，通知保險業監管局。除非其收到保監局同意的較短通知期，否則將不會早於致保監局之通知日期後的60天提取融資。公司稱，吳宇授出該額度，表明他對集團長遠發展的認可與支持，得以尋求新的海外商機，及建立在全球保險市場的地位。

集團或會考慮在適當情況下，利用該額度下的部分資金，提供進一步融資，支持泰加保險的營運。面對保監局個別現任管理層造成的嚴苛監管環境，泰加表示，實在無法如以往一樣只服務香港巿場，展望未來，將投放更多資源在全球佈局以開拓海外市場，並同時追求多元化發展務求為股東爭取最大利益。

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