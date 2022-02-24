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泰加：獲主要股東吳宇提供7.5億美元循環融資 供海外收購保險公司

泰加保險（控股）（6161）宣布，在集團持股22.19%的主要股東兼主席吳宇旗下的SmartNeo Holdings Ltd，同意向該集團授出7.5億美元（約58.5億港元）12個月期的免息、無抵押循環融資，須按要求償還。有關融資用於收購全球被認可，並涵蓋亞洲包括新加坡等國家、歐洲包括英國等國家，及北美地區包括美國等國家的保險公司及項目，或向全資子公司泰加保險提供財務融通。

該集團指，已經就有關融資及擬收購的事情，通知保險業監管局。除非其收到保監局同意的較短通知期，否則將不會早於致保監局之通知日期後的60天提取融資。公司稱，吳宇授出該額度，表明他對集團長遠發展的認可與支持，得以尋求新的海外商機，及建立在全球保險市場的地位。

集團或會考慮在適當情況下，利用該額度下的部分資金，提供進一步融資，支持泰加保險的營運。面對保監局個別現任管理層造成的嚴苛監管環境，泰加表示，實在無法如以往一樣只服務香港巿場，展望未來，將投放更多資源在全球佈局以開拓海外市場，並同時追求多元化發展務求為股東爭取最大利益。

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