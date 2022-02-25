據《新華社》，中共中央政治局2月25日召開會議，討論國務院擬提請第十三屆全國人民代表大會第五次會議審議的《政府工作報告》稿，審議《關於十九屆中央第八輪巡視情況的綜合報告》和《關於2021年中央巡視工作領導小組重點工作情況的報告》。中共中央總書記習近平主持會議。
會議指出，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤。堅定不移深化改革，激發市場主體活力。深入實施創新驅動發展戰略。堅定實施擴大內需戰略，推進區域協調發展和新型城鎮化。大力抓好農業生產，促進鄉村全面振興。擴大高水平對外開放，推動外貿外資平穩發展。持續改善生態環境，推動綠色低碳發展。防範化解金融風險，守住不發生系統性風險的底線。切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。加強政府自身建設，力戒形式主義、官僚主義，努力完成全年經濟社會發展目標任務。
會議認為，一年來，面對複雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，全國上下共同努力，統籌疫情防控和經濟社會發展，全年主要目標任務較好完成，「十四五」實現良好開局，要繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。
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